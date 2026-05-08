Cezayir, 1945 Katliamını Andı

08.05.2026 23:06
Cezayir, 1945'teki katliamın 81. yılı için anma töreni düzenledi; 45 bin Cezayirli hayatını kaybetmişti.

Cezayir'de, Fransa'nın İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği 1945'te 45 bin Cezayirli göstericiyi öldürdüğü katliamın 81. yılı münasebetiyle anma töreni düzenlendi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Setif kentinde düzenlenen törene Cezayir Mücahitler (Savaş Gazileri) Bakanı Abdulmalik Taşrift'in yanı sıra Fransa Savunma Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Alice Rufo ve binlerce Cezayirli katıldı.

Tören kapsamında, bağımsızlık talebiyle düzenlenen gösterilerde Cezayir bayrağını kaldırdığı için Fransız ordusu tarafından öldürülen ilk kişi olan Buzeyd Saal'ın mezarına çelenk bırakıldı.

Fransa'nın Saint-Fonds Belediye Meclis üyesi Delile Mertani, AA'ya yaptığı açıklamada, bu trajik olayın "Cezayir'in kurtuluşunun ilk adımı" olduğunu söyledi.

Mertani, Cezayir'in kurtuluş mücadelesinin başlangıcına işaret ettiği için 8 Mayıs'ın hassas bir tarih olduğunu kaydetti.

Setif Belediye Meclis üyesi Velid Belabbas ise sömürgeci Fransa'nın işlediği katliamları ve Cezayirlilerin bağımsızlık için yaptıkları fedakarlıkları unutmayacaklarını dile getirdi.

Fransız güçleri, Cezayir'de bağımsızlık talebiyle yapılan gösterilerin ardından Setif, Guelma ve Harrata kentlerinde korkunç katliamlar gerçekleştirmişti. 8 Mayıs 1945'te başlayan ve yaklaşık 40 gün süren katliamlarda resmi rakamlara göre yaklaşık 45 bin kişi ölmüştü.

Kaynak: AA

