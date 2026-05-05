Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 6-8 Mayıs'ta Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
05.05.2026 20:57
(ANKARA) - Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 6-8 Mayıs'ta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı Ankara'da yapılacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını bildirdi. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Mayıs 2026 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı 7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da icra edilecektir."

İki ülkeden ilgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda dost ve kardeş Cezayir'le ilişkilerimiz tüm veçheleriyle değerlendirilecek ve ikili iş birliğimizin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle ayrıca ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülmektedir."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

