Cezayir'de Parlamento Seçimleri Tamamlandı

Cezayir'de 2019'daki halk hareketinin ardından ikincisi düzenlenen parlamento seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.

Cezayir'in 69 vilayetinde yerel saatle 08.00'de (TSİ 10.00) açılan sandıklar, yerel saatle 20.00'da (TSİ 22.00) kapandı.

Ülkedeki yerel televizyon kanalları, sandıkların kapanmasının ardından bazı vilayetlerden oy sayma işleminin başladığına dair görüntüleri paylaştı.

Cezayir Bağımsız Seçim Kurulu, yerel saatle 15: 00 itibariyle katılım oranını yüzde 11,24 olarak açıklamış ve oy verme işlemi süresini bir saat uzatmıştı.

Ülkede 2019'daki halk hareketinin ardından düzenlenen ikinci yasama seçimlerinde 24 milyondan fazla seçmen oy kullanma hakkına sahip bulunuyor.

Parlamento seçimlerinde, 12'si yurt dışında yaşayan Cezayirlileri temsil etmek üzere ayrılan toplam 407 vekil seçilecek.

Cezayir halkının kullandığı oylarla belirlenecek yeni meclis, 5 yıl görevde kalacak.