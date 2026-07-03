Cezayir'de Parlamento Seçimleri Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cezayir'de Parlamento Seçimleri Tamamlandı

03.07.2026 00:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezayir'de 2019 sonrası düzenlenen parlamento seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.

Cezayir'de 2019'daki halk hareketinin ardından ikincisi düzenlenen parlamento seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.

Cezayir'in 69 vilayetinde yerel saatle 08.00'de (TSİ 10.00) açılan sandıklar, yerel saatle 20.00'da (TSİ 22.00) kapandı.

Ülkedeki yerel televizyon kanalları, sandıkların kapanmasının ardından bazı vilayetlerden oy sayma işleminin başladığına dair görüntüleri paylaştı.

Cezayir Bağımsız Seçim Kurulu, yerel saatle 15: 00 itibariyle katılım oranını yüzde 11,24 olarak açıklamış ve oy verme işlemi süresini bir saat uzatmıştı.

Ülkede 2019'daki halk hareketinin ardından düzenlenen ikinci yasama seçimlerinde 24 milyondan fazla seçmen oy kullanma hakkına sahip bulunuyor.

Parlamento seçimlerinde, 12'si yurt dışında yaşayan Cezayirlileri temsil etmek üzere ayrılan toplam 407 vekil seçilecek.

Cezayir halkının kullandığı oylarla belirlenecek yeni meclis, 5 yıl görevde kalacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Parlamento, Politika, Cezayir, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de Parlamento Seçimleri Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatının baharındaki Ece Naz’a en yakınları kıydı Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı
Herkes eylem sanmıştı Empire State’e bakın neden tırmanmışlar Herkes eylem sanmıştı! Empire State'e bakın neden tırmanmışlar
Aksaray’da 28 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni bulundu Aksaray'da 28 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni bulundu
Ölümcül yalnızlık Acı gerçeği apartmanı saran koku ortaya çıkardı Ölümcül yalnızlık! Acı gerçeği apartmanı saran koku ortaya çıkardı
Misafir gittiği evi işgal eden Deniz Akkaya karakolluk oldu Misafir gittiği evi işgal eden Deniz Akkaya karakolluk oldu
Trump’tan Çin’e Panama Kanalı resti: Buna izin vermeyeceğiz Trump'tan Çin'e Panama Kanalı resti: Buna izin vermeyeceğiz

00:03
16 yıl sonra bir ilk İspanya, Avusturya’ya şans tanımadı
16 yıl sonra bir ilk! İspanya, Avusturya'ya şans tanımadı
22:55
Beşiktaş’ta toplam ayrılık sayısı 15’e çıktı
Beşiktaş'ta toplam ayrılık sayısı 15'e çıktı
22:14
Haluk Levent, AHBAP Genel Başkanlığını bırakacak
Haluk Levent, AHBAP Genel Başkanlığını bırakacak
22:07
İmzalar atıldı Galatasaray’dan Amedspor’a transfer
İmzalar atıldı! Galatasaray'dan Amedspor'a transfer
21:07
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir
20:44
İstanbul’da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri
İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 00:19:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Cezayir'de Parlamento Seçimleri Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.