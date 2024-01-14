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Cezayir'in Galizan ilinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Cezayir'in Galizan ilinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Cezayir Astrofizik ve Jeofizik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Galizan ilinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonucunda can ya da mal kaybı yaşanmazken, sadece korku ve panikten 4 bayılma vakası kaydedildi. Sivil Savunma Dairesi, bölgeye ekiplerini seferber etti.

Cezayir\'in Galizan ilinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14.01.2024 - 00:21,
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Cezayir'in batısındaki Galizan ilinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cezayir Astrofizik ve Jeofizik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Galizan iline bağlı Vad el-Cuma'nın 11 kilometre güneybatısı olan 4,3 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 18.28'de kaydedildi.

Galizan Sivil Savunma Dairesinden yapılan açıklamada, deprem sebebiyle can ya da mal kaybının yaşanmadığı, sadece korku ve panikten 4 bayılma vakasının kaydedildiği belirtildi.

Sivil Savunma Dairesi, depremin ardından bölgeye ekiplerini seferber etti.

Kaynak: AA
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