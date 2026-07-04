Cezayir Seçimleri Adil Gerçekleşti

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, 2 Temmuz'da yapılan parlamento seçimlerinin adil ve demokratik bir rekabet ortamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tebbun, her yıl 5 Temmuz'da kutlanan Bağımsızlık ve Ulusal Egemenliğin Yeniden Kazanılması Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2 Temmuz'da düzenlenen parlamento seçimlerine değindi.

Seçimlerin, ülkede demokrasinin inşası sürecindeki önemli anayasal süreçlerden biri olduğunu ifade eden Tebbun, "İki gün önce gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin başarıyla tamamlanması için gösterilen çabaları takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Tebbun, söz konusu çabaların seçim kampanyasının "adil ve demokratik rekabet ortamında" yürütülmesine katkı sağladığını, vatandaşların da oylarını huzur ve güven içinde kullanabildiğini aktardı.

Cezayir Ulusal Bağımsız Seçim Kurulundan dün yapılan açıklamada, Ulusal Halk Meclisi üyelerini belirlemek amacıyla yapılan genel seçimlerde yurt içi katılım oranının yüzde 20,79 olarak gerçekleştiği belirtilmişti.

Ülkede 2021 yılında yapılan bir önceki Ulusal Halk Meclisi seçimlerinde katılım oranı yüzde 30 olarak gerçekleşmişti.

Cezayir'de geçici sonuçları açıklama yetkisi Ulusal Bağımsız Seçim Kurulunda bulunurken, olası itirazların karara bağlanmasının ardından kesin sonuçlar Anayasa Mahkemesi tarafından ilan ediliyor.

Buteflika sonrası ikinci milletvekili seçimi

Ülkede 2019 yılında eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın istifasıyla sonuçlanan halk hareketinin (Hirak) ardından düzenlenen ikinci milletvekili seçimi için 24 milyondan fazla seçmen sandığa çağrıldı.

Yeni dönemde Cezayir Ulusal Halk Meclisindeki 407 koltuktan 12'si, yurt dışında yaşayan Cezayirlilerin temsili için ayrıldı.