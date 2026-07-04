Cezayir Seçimleri Adil Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cezayir Seçimleri Adil Gerçekleşti

04.07.2026 23:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Tebbun, 2 Temmuz'daki parlamento seçimlerinin adil ve demokratik bir ortamda yapıldığını belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, 2 Temmuz'da yapılan parlamento seçimlerinin adil ve demokratik bir rekabet ortamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tebbun, her yıl 5 Temmuz'da kutlanan Bağımsızlık ve Ulusal Egemenliğin Yeniden Kazanılması Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2 Temmuz'da düzenlenen parlamento seçimlerine değindi.

Seçimlerin, ülkede demokrasinin inşası sürecindeki önemli anayasal süreçlerden biri olduğunu ifade eden Tebbun, "İki gün önce gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin başarıyla tamamlanması için gösterilen çabaları takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Tebbun, söz konusu çabaların seçim kampanyasının "adil ve demokratik rekabet ortamında" yürütülmesine katkı sağladığını, vatandaşların da oylarını huzur ve güven içinde kullanabildiğini aktardı.

Cezayir Ulusal Bağımsız Seçim Kurulundan dün yapılan açıklamada, Ulusal Halk Meclisi üyelerini belirlemek amacıyla yapılan genel seçimlerde yurt içi katılım oranının yüzde 20,79 olarak gerçekleştiği belirtilmişti.

Ülkede 2021 yılında yapılan bir önceki Ulusal Halk Meclisi seçimlerinde katılım oranı yüzde 30 olarak gerçekleşmişti.

Cezayir'de geçici sonuçları açıklama yetkisi Ulusal Bağımsız Seçim Kurulunda bulunurken, olası itirazların karara bağlanmasının ardından kesin sonuçlar Anayasa Mahkemesi tarafından ilan ediliyor.

Buteflika sonrası ikinci milletvekili seçimi

Ülkede 2019 yılında eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın istifasıyla sonuçlanan halk hareketinin (Hirak) ardından düzenlenen ikinci milletvekili seçimi için 24 milyondan fazla seçmen sandığa çağrıldı.

Yeni dönemde Cezayir Ulusal Halk Meclisindeki 407 koltuktan 12'si, yurt dışında yaşayan Cezayirlilerin temsili için ayrıldı.

Kaynak: AA

Parlamento, Politika, Cezayir, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir Seçimleri Adil Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı
Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonunda 22 kişi tutuklandı Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonunda 22 kişi tutuklandı
Husiler: Suudi Arabistan hava sahamızı ihlal etti, tekrarlanırsa hayati çıkarlarını vururuz Husiler: Suudi Arabistan hava sahamızı ihlal etti, tekrarlanırsa hayati çıkarlarını vururuz
Salah’ın mutluluk gözyaşları Salah'ın mutluluk gözyaşları
Dünya, Mısır’ın sevincini konuşuyor Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor

22:06
Dünya Kupası’nda ilk çeyrek finalist Fas
Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Fas
20:55
Trump, Hamaney’e veda eden İran’ı yine tehdit etti: Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz
Trump, Hamaney'e veda eden İran'ı yine tehdit etti: Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz
20:22
10 ilde denize girmek yasaklandı
10 ilde denize girmek yasaklandı
19:11
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı
19:06
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
18:15
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 00:09:01. #7.12#
SON DAKİKA: Cezayir Seçimleri Adil Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.