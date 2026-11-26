Cezayir Tamanrasset'te hafif ticari araçla pikabın çarpıştığı kazada 12 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cezayir'in Tamanrasset vilayetindeki 1 numaralı kara yolunda hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Sivil Savunma Müdürlüğü açıklamasına göre ölenlerden 9'u olay yerinde, 3'ü hastanede yaşamını yitirdi.
Cezayir'in Tamanrasset vilayetinde 2 aracın çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Cezayir Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kazanın Tamanrasset vilayetindeki 1 numaralı kara yolunda meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, kazaya karışan araçlardan birinin hafif ticari araç, diğerinin ise pikap olduğu aktarıldı.
Kaza sonucu 9 kişinin olay yerinde, 3 kişinin ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 15 kişinin de çeşitli derecelerde yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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