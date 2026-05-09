Cezayir ve Fransa Heyetinden Önemli Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cezayir ve Fransa Heyetinden Önemli Görüşme

09.05.2026 22:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Fransa'nın Büyükelçisi Romatet'i kabul etti, Macron'un mektubunu iletti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa Savunma Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Alice Rufo ile bir yıl aradan sonra ülkeye dönen Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi Stephane Romatet'i kabul etti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tebbun, Rufo ve Romatet'le bir araya geldi.

Rufo, Tebbun'a Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un mektubunu iletti. Mektubun içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kabulde Cezayir tarafından Devlet Hizmetleri Genel Müfettişliğinden Sorumlu Devlet Bakanı İbrahim Murad, Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ve Cumhurbaşkanlığı Diplomatik Danışmanı Ammar Abbe de hazır bulundu.

Sömürgeci Fransız güçleri tarafından 8 Mayıs 1945'te gerçekleştirilen katliamlarda 45 binden fazla Cezayirli öldürülmüştü.

Cezayir Büyükelçisi Romatet, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un talimatıyla, 8 Mayıs Setif ve Guelma katliamlarını anmak üzere Savunma Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Rufo ile Cezayir'e gelmişti.

İki ülke arasında yaşanan büyükelçi krizi

Cezayir, Temmuz 2024'te Fransa'nın Batı Sahra adımına tepki olarak Paris'teki büyükelçisini geri çekmişti.

Cezayir, Nisan 2025'te de 12 Fransız diplomatı sınır dışı etme kararı almış ve Fransa da buna misilleme yaparak 12 Cezayirli diplomatı sınır dışı edip Cezayir Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir ve Fransa Heyetinden Önemli Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

22:57
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
22:43
Victor Osimhen’den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası ilk mesaj
22:24
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5!
22:14
Şampiyon Galatasaray’da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
22:07
Süper Lig’den düşen iki takım belli oldu
Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 23:19:03. #7.13#
SON DAKİKA: Cezayir ve Fransa Heyetinden Önemli Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.