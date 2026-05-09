Cezayir ve Fransa Heyetinden Önemli Görüşme

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa Savunma Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Alice Rufo ile bir yıl aradan sonra ülkeye dönen Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi Stephane Romatet'i kabul etti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tebbun, Rufo ve Romatet'le bir araya geldi.

Rufo, Tebbun'a Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un mektubunu iletti. Mektubun içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kabulde Cezayir tarafından Devlet Hizmetleri Genel Müfettişliğinden Sorumlu Devlet Bakanı İbrahim Murad, Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ve Cumhurbaşkanlığı Diplomatik Danışmanı Ammar Abbe de hazır bulundu.

Sömürgeci Fransız güçleri tarafından 8 Mayıs 1945'te gerçekleştirilen katliamlarda 45 binden fazla Cezayirli öldürülmüştü.

Cezayir Büyükelçisi Romatet, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un talimatıyla, 8 Mayıs Setif ve Guelma katliamlarını anmak üzere Savunma Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Rufo ile Cezayir'e gelmişti.

İki ülke arasında yaşanan büyükelçi krizi

Cezayir, Temmuz 2024'te Fransa'nın Batı Sahra adımına tepki olarak Paris'teki büyükelçisini geri çekmişti.

Cezayir, Nisan 2025'te de 12 Fransız diplomatı sınır dışı etme kararı almış ve Fransa da buna misilleme yaparak 12 Cezayirli diplomatı sınır dışı edip Cezayir Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı.