Cezira Eyaletinde Sivil Saldırı: 12 Ölü - Son Dakika
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Cezira Eyaletinde Sivil Saldırı: 12 Ölü

Sudan'ın Cezira eyaletinde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin köylere saldırısında en az 12 sivil hayatını kaybetti.

06.12.2024 09:35
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HARTUM, 6 Aralık (Xinhua) -- Sudan'ın orta kesimindeki Cezira eyaletinde paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin güneydeki köylere düzenlediği saldırıda en az 12 sivil hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı.

Bölgedeki çatışma ihlallerini izleyen yerel sivil toplum kuruluşu Cezira Konferansı perşembe günü yaptığı açıklamada, "Cani Hızlı Destek Kuvvetleri milisleri, çarşamba ve perşembe günleri Cezira eyaletinin güneyindeki El Safa, Ved Şama, El Teleh ve Ved Hemeydan köylerinde savunmasız vatandaşlara intikam amaçlı saldırılar düzenledi" ifadelerini kullandı.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yıkıcı çatışmalara sahne oluyor.

Uluslararası kuruluşların tahminlerine göre, çatışmalarda 27.120'den fazla kişi hayatını kaybederken ve 14 milyondan fazla insanın Sudan içinde ve dışında yerinden edildi.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezira Eyaletinde Sivil Saldırı: 12 Ölü - Son Dakika

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