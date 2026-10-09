Chamon, Brezilya'nın uzayda ilk önceliğini yeryüzü gözlemi olarak açıkladı - Son Dakika
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Chamon, Brezilya'nın uzayda ilk önceliğini yeryüzü gözlemi olarak açıkladı

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Brezilya Uzay Ajansı Başkanı Chamon, Antalya'daki uzay kongresinde ülkesinin ilk önceliğinin yeryüzü gözlemi olduğunu söyledi. Uzayın sorumlu kullanılması ve bölgesel işbirliği gerektiğini belirten Chamon, Türkiye Uzay Ajansı ile uzayın ticarileşmesini görüştüklerini aktardı.

Brezilya Uzay Ajansı Başkanı Marco Antonio Chamon, ülkesinin uzay çalışmalarındaki önceliğinin yeryüzü gözlemi olduğunu ve uzayın sorumlu bir şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.???????

Chamon, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından AA'nın "Global İletişim Ortaklığı"nda Antalya'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yıllardır uzay sektörü içinde olduğunu ifade eden Chamon, elektrik ve sosyal ağlar, ulaşım, enerji, iletişim gibi alanlar da dahil olmak üzere uzayın halihazırda insanoğlunun hayatının bir parçası olduğunu belirtti.

Chamon, "Bunu görmüyoruz, bu bir kanıt. Söylemek biraz tuhaf ama uzayın içimizde olduğunun bir kanıtı bu." diyerek, birçok uygulamanın kullanımı için uzayın bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Uzayın sorumlu bir şekilde kullanılması gerektiğini aktaran Chamon, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin, bu konuda halihazırda çalıştığımızı anlaması gerekiyor. Uzay, sorumlu bir şekilde kullanılması gereken bir kaynak. Bu, uzay çöpleri, uzay trafiğinin yönetimi, uzayın genel olarak kullanımı ve sahiplenilmesi açısından sorumluluk anlamına geliyor. Aynı zamanda tüm ülkelere fırsatlar sunulmasını da sağlamalıyız."

Brezilya'nın önceliği, "yeryüzü gözlemi"

Chamon, yeryüzü gözlemine odaklandıklarını, bunun Brezilya'nın uzay çalışmalarındaki önceliği olduğunu ifade etti.

Bölgeyi, kıyıları, okyanusları, iklimi anlamak için uzaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Chamon, "Brezilya'da buna ihtiyaç var. Dolayısıyla meteoroloji, uzaktan algılama ve telekomünikasyon bizim için önemli alanlar. Tüm bunların gözlemlenmesi de aynı şekilde önemli. Bu bizim ilk önceliğimiz." diye konuştu.

Chamon, bunu bölgesel işbirliği için kullanılmak istediğine ve bölgesel işbirliğinin önemine değinerek, "Uzay bu amaçla kullanılabilir, uzay diplomasisi. Brezilya'nın liderliğinde bu alan diğer ülkeler için de kullanılabilir." dedi.

Ülkesinin ikinci önceliğinin ise uzayın sadece ülke yararına değil bölgesel faydalar için kullanılması olduğunu söyleyen Chamon, Artemis Anlaşmalarına değindi.

Chamon, Brezilya'nın 2021'de Artemis Anlaşmaları'nı imzaladığını anımsatarak, "2021'de anlaşmayı imzaladığımızdan beri, hatta en başından itibaren, Brezilya gibi bir ülkenin uzayın, özellikle de Ay'ın ve Mars'ın keşfine ne tür katkılarda bulunabileceğini düşünmeye başladık." diye konuştu.

Chamon, ülkesinin uzay tarımına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Brezilya'nın Türkiye ile uzay alanında yaptığı işbirliğine ilişkin Chamon, Kongre kapsamında Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile görüşüldüğünü kaydetti.

Chamon, Türkiye'nin roket teknolojisi ve hibrit itici güç kaynağı alanında deneyime sahip olduğunu aktararak, görüşmelerde uzayın ticarileşmesi konusunun da ele alındığını anlattı.

Kaynak: AA
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