Chernyshenko, Venezuela'da Stratejik Toplantıda

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Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Chernyshenko, Üst Düzey Hükümetlerarası Komisyon (CIAN) XVIII. Toplantısı'na katılmak üzere Venezuela'yı ziyaret etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dmitry Chernyshenko'yu Venezuela'da ağırlamaktan onur duyuyorum. Bu toplantı, stratejik ittifakımızı güçlendirmek ve ülkelerimiz arasındaki çeşitli işbirliği alanlarında ilerleme kaydetmek için değerli bir fırsat teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

Venezuela basınında çıkan haberlere göre, Chernyshenko, başkent Caracas'ta düzenlenen Rusya ile Venezuela arasındaki Üst Düzey Hükümetlerarası Komisyon (CIAN) XVIII. Toplantısı kapsamında ülkeye ziyaret gerçekleştirdi.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ise yaptığı açıklamada, Rusya ile Venezuela arasındaki stratejik işbirliğine vurgu yaparak, abluka ve yaptırımlara rağmen iki ülkenin ekonomik başarılarına dikkati çekti.

Rusya ile ikili ticaretin daha da güçlendirileceğini belirten Rodriguez, "Ne şantaj ne de tek taraflı kararlar, iki ülkenin egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkı doğrultusunda izledikleri yolu engelleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.