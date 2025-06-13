Chicago'da Göçmen Politikasına Protesto

ABD'nin Chicago kentinde yüzlerce kişi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) uygulamalarını ve (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin göçmen politikalarını protesto etti.

Şehir merkezindeki Grant Park yakınlarında toplanan göstericiler, ICE operasyonlarının durdurulmasını ve göçmen haklarının korunmasını talep etti.

Farklı toplumsal kesimlerden katılımcıların yer aldığı yürüyüşte, İngilizce ve İspanyolca sloganlarla gözaltına alınan göçmenlere destek mesajları verildi. Ayrıca, Los Angeles'ta askerlerin gösteri yapan sivillere müdahale etmesine de tepki gösterildi.

Bu hafta kentteki ikinci ICE karşıtı gösteride, polisle herhangi bir gerginlik yaşanmazken, "ICE Chicago'ya hoş geldin" yazılı pankart taşıyan kişi kalabalığı provoke etmeye çalıştı.

Kısa süreli bir tartışmanın ardından söz konusu kişi güvenlik görevlilerince alandan uzaklaştırıldı ve gösteri olaysız sona erdi.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Trump'ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafızı bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken Bakan Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.