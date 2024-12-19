Chido Kasırgası'nın Kurbanları 73'e Yükseldi - Son Dakika
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Chido Kasırgası'nın Kurbanları 73'e Yükseldi

Mozambik'te Chido Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e ulaştı.

19.12.2024 22:17
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CAPE Mozambik'te Chido Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e yükseldiği bildirildi.

Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsünden (INGD) yapılan açıklamada, Chido Kasırgası'nın 15 Aralık'tan itibaren ülkenin Hint Okyanusu sahillerini vurduğu belirtildi.

Açıklamada, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e yükseldiği ifade edildi.

Saatte 260 kilometre hıza ulaşan kasırgada 540 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, yaklaşık 330 bin kişinin kasırgadan etkilendiğini kaydedildi.

Yıkılan hane sayısının 39 bin 100 olarak güncellendiği açıklamada, yaklaşık 13 bin hanenin de ağır hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Chido Kasırgası

Chido Kasırgası, 14 Aralık'ta iklim krizinden olumsuz etkilenen başlıca adalardan Hint Okyanusu'ndaki Fransız kolonisi Mayotte'yi vurmuştu.

Saatte 260 kilometre hıza ulaşan kasırga sonrasında Mozambik, Malavi ve Zimbabve'yi vurmuştu.

Kasırga nedeniyle şimdiye kadar Mayotte'de 31, Malavi'de 7 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Chido Kasırgası'nın Kurbanları 73'e Yükseldi - Son Dakika

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