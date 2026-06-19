China Eastern, Shanghai-Zürih Uçuşlarına Başladı - Son Dakika
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China Eastern, Shanghai-Zürih Uçuşlarına Başladı

China Eastern, Shanghai-Zürih Uçuşlarına Başladı
19.06.2026 14:07
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China Eastern Havayolları, Shanghai ile Zürih arasında haftada üç direkt uçuş başlattı.

CENEVRE, 19 Haziran (Xinhua) -- China Eastern Havayolları, Çin'in doğusundaki Shanghai ile İsviçre'nin Zürih kenti arasında direkt uçuşlara başladı.

China Eastern Havayolları'nın 260'tan fazla yolcu taşıyan Airbus A350-900 tipi uçağı, perşembe günü yerel saatle 07.41'de Zürih Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak, günün ilerleyen saatlerinde yaklaşık 200 yolcu ile Shanghai'a hareket ederek iki kent arasındaki direkt uçuş rotasının resmi açılışını gerçekleştirmiş oldu.

MU255 ve MU256 sefer sayılı Shanghai-Zürih uçuşları, salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada üç kez gerçekleştirilecek. "Shanghai'da Yaz" adını taşıyan ilk uçuşta, yolculara kentin kültürel ve turistik değerleri tanıtıldı.

Zürih Havalimanı, ilk uçuşu geleneksel su takı töreniyle karşıladı. China Eastern Havayolları da Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı ve Zürih Havalimanı'nda düzenlediği açılış törenlerinde yolculara özel tasarım uçak peluş oyuncakları, hatıra kalemleri ve çeşitli hediyelik eşyalar dağıttı.

Shanghai-Zürih direkt uçuş rotası, China Eastern Havayolları'nın 2025'te başlattığı Shanghai-Cenevre rotasının ardından İsviçre'ye yönelik ikinci uçuş hizmeti oldu. Havayolu şirketi, halihazırda Çin'den Zürih'e direkt uçuş gerçekleştiren tek Çinli havayolu operatörü konumunda bulunuyor.

Sektör gözlemcileri, yeni rotanın Çin ile İsviçre arasındaki seyahatleri kolaylaştırmasının yanı sıra, iki ülke arasındaki ticaret, turizm ve kültürel ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamasını öngörüyor.

Kaynak: Xinhua

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