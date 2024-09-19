China Southern\'dan C919 ile İlk Uçuş

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GUANGZHOU, 19 Eylül (Xinhua) -- China Southern Havayolları tarafından işletilen bir C919 yolcu uçağı Perşembe günü Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı. Guangzhou merkezli havayolu şirketi böylece ilk tarifeli C919 uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.

CZ3539 sefer sayılı uçak, tam yolcu kapasitesiyle Shanghai Hongqiao Havalimanı'na hareket etti. Böylece, Çin'in üç büyük havayolu şirketi de ülkenin ilk yerli üretim büyük yolcu uçağıyla ticari operasyonlara başlamış oldu.

China Southern Havayolları Nisan ayında Çin Ticari Uçak Limited Şirketi'nden 100 adet C919 uçağı satın almak üzere bir anlaşma imzalamıştı.

Şirket bugüne kadar Çin'in önde gelen üç havayolu şirketine dokuz C919 uçağı teslim etti. China Southern ve Air China 28 Ağustos'ta Shanghai'da ilk C919 uçaklarını teslim aldı. C919'un ilk müşterilerinden olan China Eastern Havayolları, uçağın kullanılmaya başladığı 28 Mayıs 2023'ten bu yana yedi adet C919 ile istikrarlı bir operasyonel performans bildirdi.