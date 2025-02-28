Chongqing'da Yeni Yarı İletken Fabrikası Açıldı

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CHONGQİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde yeni bir 8 inçlik silisyum karbür cihaz fabrikası resmen faaliyete başladı.

Çin'in önde gelen bileşik yarı iletken şirketlerinden Sanan Optoelectronics ile yarı iletken çözümlerinde dünya lideri STMicroelectronics tarafından 2023 yılında başlatılan projenin perşembe günü düzenlenen açılış töreninde iki şirketin yetkilileri bu yılın dördüncü çeyreğinde seri üretime geçilmesinin beklendiğini duyurdu.

Toplam yatırımın yaklaşık 23 milyar yuan (3,2 milyar ABD doları) düzeyinde olduğu fabrika sadece 16 ayda faaliyete geçti. Fabrika öncelikle otomotiv sınıfı çipler üretecek. Tam olarak faaliyete geçtiğinde ise haftada yaklaşık 10.000 adet otomotiv sınıfı ince yarı iletken tabaka üretecek fabrika, Chongqing'in entegre devre endüstrisinin ve akıllı bağlantılı yeni enerjili araç sektörünün gelişimine güçlü destek sağlayacak.

Chongqing son yıllarda güç yarı iletkenleri ve entegre devre sektörlerini geliştirmeye odaklanmış durumda. Chongqing'in 2024 yılındaki entegre devre endüstrisinin üretim değeri, önceki yıla göre yüzde 9,3 artarak 45,5 milyar yuana ulaştı ve belediyenin güç yarı iletken üretim kapasitesi ülkede ilk üç arasına girdi.