Chongqing'de Şiddetli Yağışlar: 15.000 Kişi Tahliye Edildi

CHONGQİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 15.000'den fazla kişi bölgeden tahliye edildi.

Chongqing Belediyesi Meteoroloji Departmanı, pazartesi günü yaptığı açıklamada şiddetli yağışların pazar günü sabah saat 07.00 ile pazartesi sabah 07.00 arasında Chongqing'deki 16 ilçe ve bölgede etkili olduğunu, yağışların en şiddetli olduğu Hechuan ilçesinde ise yağış miktarının 167 milimetreye ulaştığını bildirdi.

Chongqing Belediyesi Acil Durum Yönetimi Departmanı, pazartesi sabahı saat 06.00 itibarıyla Chongqing'de 15.000'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Chongqing Belediyesi Meteoroloji Gözlemevi ve Hidrolojik İzleme İstasyonu, pazartesi günü gündüz ve gece boyunca Chongqing'in merkezi kentsel alanı, merkezi ve güneydoğu bölgeleri ile kuzeydoğu bölümünün güney kesimleri de dahil olmak üzere birçok bölgede şiddetli ve sağanak yağışların görüleceği tahmininde bulundu.

Pazartesi günü saat 08.00 ile çarşamba günü saat 08.00 arasında Chongqing Belediyesi'ndeki birçok küçük ve orta ölçekli nehrin su seviyelerinde artış bekleniyor.