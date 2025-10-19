CHP Afyonkarahisar'da Yeni Başkan Karadeniz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP Afyonkarahisar'da Yeni Başkan Karadeniz

CHP Afyonkarahisar\'da Yeni Başkan Karadeniz
19.10.2025 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Afyonkarahisar İl Kongresi'nde Hasan Karadeniz başkanlığa seçildi, gergin anlar yaşandı.

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Hasan Karadeniz seçildi.

Kentteki bir termal otelde yapılan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığını Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yaptığı kongrede faaliyet raporları ile gelir-gider tabloları okundu, oylandı.

Yalım, İl Başkanı Faruk Duha Erhan'ın konuşmasının ardından kongrenin basına kapalı olarak devam edeceğini açıkladı.

Bazı basın mensupları ve delegelerin tepki göstermesi üzerine Yalım, il başkan adaylarıyla yaptığı toplantı sonrası kongreyi medya mensuplarının takip edeceğini belirtti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kongrede yaptığı konuşmada, kazandığı yerel seçimler sonrası kendisine parti içerisinden ateş açıldığını belirterek iftiralar atıldığını ve kumpaslar kurulduğunu söyledi.

Mevcut Başkan Faruk Duha Erhan'ı bu süreçlerde yanında olmadığı gerekçesiyle eleştiren Köksal, şöyle konuştu:

"Ama parti içi mücadeleyi gördük. Siyasi rekabeti gördüm de bu kadar iftira atılanını, kumpas kurulanı görmedim. Ama alnımız ak, başımız dik. Benim suçum 74 yıl sonra alınamaz denilen Afyonkarahisar Belediyesi'ni kazanmak mıydı arkadaşlar? Söyleyin benim suçum ne? Bu kadar çok üzerime gelinmesinin ve iftira atılmasının sebebi ne soruyorum? Dışardaki adam saldırıyor. Bu siyasetin doğası. Ama içerideki nedir?"

Köksal, yıllarca siyaset yaptığını ve rekabet içerisine girdiğini ancak hiç kimsenin ailesine, eşine ve dostuna iftira atmadığını vurguladı.

Kendisinin ailesine iftira atanlar, kumpas kuranlar ve sessiz kalanlarla aynı yolda yürüyemeyeceğini aktaran Köksal, "Belediye başkanı olarak, suçum projelerimi hayata geçirmek için gece gündüz çalışıp bu partinin emrinde hizmet etmek mi arkadaşlar? Benim günahım ne? Bir bitmediler arkadaş. Yeter artık. Eleştireceksen, siyaseten eleştir." dedi.

Bazı ilçe belediye başkanları, delegeler ve başkan adaylarının konuşmalarının ardından seçime geçildi.

Seçimde, mevcut başkan Faruk Duha Erhan, Hasan Karadeniz ve Ömer Akyıldız'ın listeleri yarıştı.

Başkan adayı Hasan Karadeniz'in konuşması sırasında bazı delegelerin tepki göstermesi üzerine gerginlik ve arbede yaşandı.

Kongrede 365 delege oy kullandı. Seçimde, 223 oy alan Karadeniz, CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığına seçildi. Erhan 118 oy, Akyıldız 20 oy alırken 4 oy da geçersiz sayıldı.

Kongreye, belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

Hasan Karadeniz, Karadeniz, Politika, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Afyonkarahisar'da Yeni Başkan Karadeniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor
3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş 3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş
Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
26 yıllık sponsorunu kaybeden Karşıyaka’da Hakan Safi sürprizi 26 yıllık sponsorunu kaybeden Karşıyaka'da Hakan Safi sürprizi
MKE Ankaragücü’nün Yeni Başkanı Seçildi MKE Ankaragücü'nün Yeni Başkanı Seçildi

16:16
ABD enflasyon verisi açıklandı İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
ABD enflasyon verisi açıklandı! İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
16:04
Kiralık konut sistemi devreye giriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı
Kiralık konut sistemi devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı
15:56
Yenidoğan Çetesi’ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
14:29
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 16:57:02. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Afyonkarahisar'da Yeni Başkan Karadeniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.