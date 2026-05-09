CHP Amasya'da Ekonomik Krizi Dinledi

09.05.2026 12:22
CHP Milletvekili Aşkın Genç, Amasya'da esnaf ve çiftçilerin ekonomik sorunlarına dikkat çekti.

(AMASYA) - CHP'nin 81 ilde yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında Amasya'da vatandaşlarla bir araya gelen CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, pazarcı esnafının ve çiftçilerin ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı sıkıntıları dinledi. Yurttaşlar artan para cezalarından, mazot ve gübre maliyetlerinden yakınırken, Genç "Türkiye'de vatandaş artık sadece hayat pahalılığıyla değil, borçla ve ceza yüküyle de mücadele ediyor" dedi.

Pazarcı bir esnaf, artan para cezalarına tepki göstererek yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"BİM'in önünde durmuşum 10 dakika, şu para cezasına bak, 1240 TL… 10 dakika ya… Haraç bu başka bir şey değil. Bunaldık artık yeter. Köylü de mağdur, herkes mağdur yani. Nasıl çözülecek, nasıl olacak? Bizde bu hata da. Böyle insanları seçip başımıza getirdik."

Bir çiftçi ise üretim maliyetlerindeki artışın altından kalkamadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Mazotu 80 lira yakıyorum, gübreyi 2 bin liraya alıyorum, ne iyi olacak? Çiftçi eskilerle ayakta durmaya idare ediyor. Geçen sene buğday 13-14 liraydı, geçen gün arkadaşın biri buğdayı yine 13 bin 700 liraya sattı. Mazot 40 liraydı, 80 lira oldu."

"İNSANLAR GEÇİNMEYİ DEĞİL AYAKTA KALMAYI KONUŞUYOR"

Saha çalışmaları sonrası değerlendirmede bulunan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, vatandaşın yaşadığı ekonomik baskının her geçen gün daha da ağırlaştığını söyledi. Genç, "Amasya'da dinlediğimiz tablo çok ağır. Pazarcı esnafı ceza yükü altında eziliyor, çiftçi ise üretim maliyetlerinin altında kalıyor. İnsanlar artık sadece geçinmeyi değil, ayakta kalmayı konuşuyor" dedi.

Türkiye'de vatandaşın borç yükünün rekor seviyelere ulaştığını belirten Genç, vatandaşların bankalara olan bireysel kredi ve kredi kartı borcunun 6 trilyon 532 milyar liraya yükseldiğini, sadece yılın ilk dört ayında gıda fiyatlarının yüzde 20,29 arttığını ve motorin fiyatlarındaki yıllık artışın yüzde 63'ü geçtiğini ifade etti.

Genç ayrıca, tarım sektöründe batık kredi miktarının hızla büyüdüğünü belirterek, "Çiftçi üretemez hale geliyor. Mazot ikiye katlanmış, gübre fiyatları katlanmış ama üreticinin kazancı yerinde sayıyor. Türkiye'de üretici de esnaf da borçla yaşamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

