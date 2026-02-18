CHP, Ataköy'de Miting Düzenledi - Son Dakika
CHP, Ataköy'de Miting Düzenledi

18.02.2026 21:03
CHP, Ataköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting düzenledi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi ve "Cesaretin varsa milletin karşısına çık. Biz milleti arkamıza aldığımız için zor bir rakibiz sana" dedi.

CHP, İstanbul Ataköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting gerçekleştirdi. Mitinge katılan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek erken seçim çağrısını yineledi. Başarır, açıklamasında şunları söyledi:

"Bu, İstanbul'daki son mitingimiz ama mitingler devam edecek. Şunu söyleyeyim: Soğuk bir hava var ama alan tamamen dolu. Burada millet var çünkü biz millete güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bugün çıkmış, kendine göre rakip aradığını söylüyor. Cesaretin varsa milletin karşısına çık. Biz milleti arkamıza aldığımız için zor bir rakibiz sana. Diyorsun ki 'Kendi sevdiğim, kendi beğendiğim rakipleri arıyorum.' Biz milletin partisiyiz. Biz meydanlardayız. Bu ülkeye demokrasiyi, adaleti, hakça bir bölüşümü getireceğiz. Biz durmayacağız, yılmayacağız. Bıkmadan yürümeye devam edeceğiz."

İşte halk burada. 39 ilçenin hemen hemen tamamında, İstanbul'un yüzde 75'iyle, yüzde 80'iyle bu meydanlarda buluştuk. Bundan daha güzel bir şey var mı? Biz sokağa çıkabiliyoruz. İnsanlarla konuşabiliyoruz. İnsanlarla dertleşebiliyoruz. İnsanların gözünün içine, sizin gözünüzün içine baktığımız gibi bakabiliyoruz. Ama insanların gözünün içine bakamayanlar, bakarken yalan söyleyenler utansın. Şunu söyleyeyim ki düzmece iddianamelerle ve soruşturmalarla yapılan algıların hepsi çökecek. Gerçek mutlaka ortaya çıkacak. Gerçekler kazanacak, yalanlar değil."

