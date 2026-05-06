CHP Binasına Taşlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
CHP Binasına Taşlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

06.05.2026 01:40
CHP Keçiören İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırıda bulunan M.G. tutuklandı, sağlık raporu gündeme geldi.

CHP Keçiören İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırı düzenlediği tespit edilen M.G, "siyasi partilerin veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Keçiören İlçe Başkanlığı'na ait binaya zarar verdiği ve çevredekileri tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, "siyasi partilerin veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda ifade vermek istemediğini belirten şüphelinin avukatı ise müvekkilinin şizofreni hastası olduğuna dair adli tıp raporu bulunduğunu savunarak, tutuklama yerine ilgili sağlık kurumuna gönderilmesini talep etti.

Hakimlik, dosyadaki görüntü kayıtları, müşteki beyanları ve mevcut delil durumu kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle M.G.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA

