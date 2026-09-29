CHP Çiğli İlçe Örgütü, Yıldız\'ın AK Parti\'ye geçişini oturma eylemiyle protesto etti

(İZMİR) - İzmir'in Çiğli ilçesinde, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçişi, CHP Çiğli İlçe Örgütü tarafından belediye önünde oturma eylemiyle protesto edildi. CHP Çiğli İlçe Başkanı Süleyman Karadağ, "Çiğli Belediyesi 27 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında. Biz burayı hiç AKP'ye bırakmadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin baraj altında kaldığı dönemde bile Çiğli Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları kazanmıştı. Bugün Onur Emrah Yıldız maalesef Cumhuriyet Halk Partililere, oy aldığı kitleye ihanet etti" dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçişi, CHP Çiğli İlçe Örgütü tarafından belediye önünde düzenlenen oturma eylemiyle protesto edildi.

Belediye önünde açıklamalarda bulunan CHP Çiğli İlçe Başkanı Süleyman Karadağ, "Biraz duygusalız. Çiğli Belediyesi 27 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında. Biz burayı hiç AKP'ye bırakmadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin baraj altında kaldığı dönemde bile Çiğli Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları kazanmıştı. Bugün Onur Emrah Yıldız maalesef Cumhuriyet Halk Partililere, oy aldığı kitleye ihanet etti. Cumhuriyet Halk Partililerin oylarıyla seçildi ve AKP'ye geçti. Bunun sebeplerini ben çok iyi biliyorum. Hukukçu olarak da biliyorum. Bunların hepsini kamuoyunun önünde konuşacağız. Onur Emrah Yıldız'dan hukuk önünde hesap soracağız. Cumhuriyet Halk Partililer müsterih olsun. Belki bir geçiş dönemi olacak. Ama biz toparlanacağız, arınacağız. Onur Emrah gibilerden arınacağız. Onur da demek istemiyorum. Çok özür dilerim. İsmini yanlış söyledim. Artık o başındaki ismi kullanmak istemiyorum. Emrah Yıldız gibilerden arınacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar düzlüğe çıkaracağız. Küllerimizden doğacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını Çiğli'de en kısa sürede tekrar yerine getireceğiz. Bütün Çiğli halkı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş herkes müsterih olsun" dedi.

"YARIN DAHA KİTLESEL BİR EYLEM YAPACAĞIZ"

Oturma eyleminin ne kadar süreceği ve bundan sonraki süreçte neler yapılacağına ilişkin de konuşan Karadağ, "Şimdi bu geçiş netleşmediği için bir spontane bir eylem oldu. Biz yarın tüm örgütümüzü buraya davet edeceğiz. Yarın daha kitlesel bir eylem yapacağız. Ondan sonra da önümüzdeki süreçte gereken değerlendirmeyi yaparız" diye konuştu.

"HIZIRPAŞALARLA SAVAŞIMIZ DEVAM EDECEK"

Onur Emrah Yıldız'a yönelik eleştirilerini sürdüren Karadağ, "Emrah Yıldız, Pir Sultan Abdal'ın ismini kullanarak belediye başkanı adayı olmuştur. Bunlar Pir Sultan Abdal'ın adını kullanan, maskesini takan Hızırpaşalardır. Biz bu Hızırpaşalarla mücadele etmeyi çok iyi biliriz. Hızırpaşalarla savaşımız devam edecek" ifadelerini kullandı.