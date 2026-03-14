CHP\'de Arınç-Özel Görüşmesi Tartışılıyor

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklama yapan Tekin, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinde adının geçtiğini belirtti.

Tekin, "Öncelikle Sayın Arınç'a çok teşekkür ediyorum. Uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisine olan aşkını biliyorum. Yani sadece Sayın Özgür Özel değil, çokça Cumhuriyet Halk Partisi aktörleriyle çok yakın temasları var. Olabilir, bu hiç garipsenecek bir durum değil." ifadelerini kullandı.

Arınç'ın Özel'e "Öncelikle partide birliği, bütünlüğü sağlayın" diye adeta ders niteliğinde birkaç şey söylediğini dile getiren Tekin, "Sayın Arınç, tam da sizin ifade ettiğiniz gibi, Cumhuriyet Halk Partisinde birliği ve bütünlüğü tesis etmek için mücadele ediyoruz. Ben ve iki arkadaşımız, bizim bütün uğraşımız başından sonuna kadar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini, dirliğini muhafaza etmektir." dedi.

Tekin, CHP İstanbul İl Yönetimine "kayyum" olarak atanmadıklarını, mahkemenin kendilerini "çağrı heyeti" olarak görevlendirdiğini söyledi.

Arınç'ın iyi bir hukukçu olduğunu belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Hukuki terimleri de çok iyi bilirsiniz. Örneğin, Esenyurt'a baktığınızda 'kayyım' yazar. ya da Şişli'ye baktığınızda 'kayyım' yazar. Burada ne yazmış Arınç? 'Geçici kurul', yani çağrı heyeti. CHP Genel Merkez Yönetimi ile bir araya geldik, dedik ki 'Bu sorunu el birliği ile çözelim.' Yani 45 gün, 50 gün sonra görevimizi, kongre yapıp arkadaşlarımıza emanet edecektik. Bizim geldiğimiz günden itibaren bizimle ilgili bir sorun var mı? Hayır. Hatta bu uzlaşıyı yaptık. Sonra CHP'nin bütün yöneticilerinin çok iyi el birliği ile bu meseleyi çözelim demesine rağmen, belediyede bir yetkili şu paylaşımı yaptı, 'direneceğiz'. Kime, neye direniyorsunuz, ne karşılığı direniyorsunuz?"

Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi bir beka meselesiyle karşı karşıya. Sayın Arınç, içeride hangi önerilerinizin olduğunu biliyorum. Kimlerle daha önce hangi CHP'lilerle de görüştüğünüzü biliyorum. Bununla meşgul değilim, görüşebilirsiniz ama siz benim Cumhuriyet Halk Partililiğimi asla sorgulayamazsınız." şeklinde konuştu.

Gürsel Tekin, Özgür Özel'e de "Sayın Arınç'a hemen koşa koşa gitmişsiniz, onun düşüncesini almışsınız. Ne olur ya bugün benim de düşüncemi alın. Ne zarar edersiniz, kimden korkuyorsunuz, korkulacak ne var?" diye seslendi.