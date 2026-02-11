CHP'de Görele Belediye Başkanı için disiplin süreci başlıyor - Son Dakika
CHP'de Görele Belediye Başkanı için disiplin süreci başlıyor

CHP'de Görele Belediye Başkanı için disiplin süreci başlıyor
11.02.2026 23:14  Güncelleme: 09:27
CHP Genel Merkezi, hakkında yürütülen cinsel taciz soruşturması kapsamında tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin parti içi durumunu netleştirmek üzere toplanıyor. 16 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek MYK toplantısında, Dede'nin "tedbirli olarak" disipline sevk edilmesi kararı oylanacak.

Hakkında yürütülen cinsel taciz soruşturması kapsamında tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede ile ilgili CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) idari süreci başlattı. Parti kurmayları, Dede'nin durumunu ele almak üzere bir sonraki toplantının gündemini netleştirdi.

DİSİPLİN KURULU TALEBİ GÜNDEME ALINDI

Edinilen bilgilere göre CHP kurmayları, Hasbi Dede'nin tutuklanmasına yol açan soruşturma dosyasını değerlendirdi. Yapılan istişareler sonucunda, Dede'nin tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesi talebinin bir sonraki MYK toplantısında karara bağlanması kararlaştırıldı.

YETKİ MYK'DA

CHP Tüzüğü'nün 63'üncü maddesi uyarınca, ilçe belediye başkanlarının parti suçu teşkil edebilecek eylemleriyle ilgili disiplin işlemleri Merkez Yönetim Kurulu tarafından yürütülüyor. Bu yasal çerçeve doğrultusunda, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında 16 Şubat Pazartesi günü yapılması planlanan MYK toplantısında, Dede'nin dosyasının resmiyete dökülmesi bekleniyor.

TEDBİRLİ SEVK SÜRECİ İŞLEYECEK

MYK toplantısında ele alınacak olan "tedbirli sevk" kararı, disiplin süreci tamamlanana kadar ilgili kişinin parti içindeki hak ve yetkilerinin askıya alınmasını öngörüyor. Toplantıda yapılacak değerlendirmenin ardından, Dede'nin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevki hakkında nihai karar verilecek.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'de Görele Belediye Başkanı için disiplin süreci başlıyor
