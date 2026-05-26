CHP'de Parti Krizi: Özgür Özel Yeni Parti Kuracak mı?

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığına dönmesinin ardından, siyaset kulisleri yeni parti iddialarıyla çalkalanıyor. Görevden ayrılan Özgür Özel yeni bir parti kuracağı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddederken, parti içindeki hareketlilik sürüyor.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Özel’in yeni bir parti kurması durumunda alacağı varsayılan oy oranının yüzde 29.4 olduğunu öne sürdü. Tanal açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Özgür Özel’in kuracağı varsayılan parti: %29,4 AK Parti: %27,1 DEM Parti: %8,2 Yeniden Refah Partisi: %7,9 İYİ Parti: %6,9 Saadet Partisi: %5,8 MHP: %5,1 Zafer Partisi: %3,2 Mevcut CHP: %3,1 Anahtar Parti: %2,9'

Bu tabloya göre; CHP’nin seçmeni büyük ölçüde Özgür Özel’in etrafında toplanıyor. Mevcut CHP yönetiminin değil, toplumsal karşılığın belirleyici olduğu görülüyor. AK Parti ikinci parti konumuna düşüyor. Muhalefette parçalanma arttıkça iktidarın nefes alma alanı oluşuyor.

Öte yandan iddiaya göre bazı milletvekilleri, Özgür Özel’e yeni parti kurulması yönünde öneride bulundu. Ancak Özel’in bu teklife sıcak bakmadığı ve son ana kadar mücadelesini CHP çatısı altında sürdüreceği mesajını verdiği öne sürüldü.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline karar verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyelerinin tedbiren görev üstlenmesini de kararlaştırdı. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı.