Sezgin Tanrıkulu'dan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a: "2017 Anayasa Değişikliğinden Bu Yana; Kaç Hâkim ve Savcı Görevden İhraç Edilmiştir?"

28.01.2026 11:11  Güncelleme: 12:24
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, yargı bağımsızlığı, ceza infaz sistemi ve insan hakları hakkında önemli sorular yöneltti. Meclis'e verilen önerge ile hakim ve savcıların görevden ihraçları, hasta mahpus sayısı ve insan hakları ihlalleri değerlendirildi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "2017 anayasa değişikliğinden bu yana; kaç hakim ve savcı görevden ihraç edilmiştir? Son 5 yıl içinde; Türkiye genelinde cezaevlerinde bulunan; toplam hasta mahpus sayısı kaçtır? Son beş yıl içinde; Kamu kurumları hakkında verilen idari para cezası sayısı kaçtır" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu, Ceza infaz kurumları ve tutukevleri iş yurtları kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Türkiye Adalet Akademisi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) konularına ilişkin Meclis'e soru önergesi verdi.

Tanrıkulu, soru önergesinde, "Türkiye'de yargı bağımsızlığı, ceza infaz sistemi, insan haklarının korunması, kişisel verilerin güvenliği ve yargı mensuplarının eğitimi alanlarında ciddi yapısal sorunlar yaşandığına dair kamuoyunda yaygın ve güçlü bir kanaat oluşmuştur. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısı ve kararları, cezaevlerindeki ağır hasta mahpusların durumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun işlevsizliği, Türkiye Adalet Akademisi'nin müfredatı ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun çifte standart uyguladığı iddiaları, hukuk devleti ilkesini doğrudan ilgilendirmektedir" ifadelerini kullandı.

"2017 anayasa değişikliğinden bu yana; kaç hakim ve savcı görevden ihraç edilmiştir?"

Tanrıkulu'nun, Bakan Tunç'a yönelttiği sorular şöyle:

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)

2017 anayasa değişikliğinden bu yana; kaç hakim ve savcı görevden ihraç edilmiştir?

Bu kişilerden kaçı hakkında beraat veya takipsizlik kararı verilmiştir?

Aynı dönemde ihraç edilen hakim ve savcıların yerine;

Kaç yeni hakim ve savcı atanmıştır?

Bu atamaların kaçında yazılı sınav dışındaki mülakat puanı belirleyici olmuştur?

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan hakim ve savcılar hakkında;

Kaç disiplin soruşturması açılmıştır?

Kaçı hakkında yaptırım uygulanmıştır?

AYM ve AİHM kararlarını uygulamayan hakim veya savcıların; Kaçı terfi ettirilmiştir?

Kaçı Yargıtay veya Danıştay üyeliğine seçilmiştir?

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri iş yurtları kurumu

Son 5 yıl içinde; Türkiye genelinde cezaevlerinde bulunan; toplam hasta mahpus sayısı kaçtır?

Ağır hasta mahpus sayısı kaçtır?

Cezaevlerinde hayatını kaybeden tutuklu ve hükümlü sayısı kaçtır?

Bu ölümlerden kaçı sağlık sorunları nedeniyle gerçekleşmiştir?

Adli Tıp Kurumu tarafından "cezaevinde kalamaz" raporu verilen;

Kaç kişi halen tahliye edilmemiştir?

Bu kişilerin tahliye edilmemesinin gerekçesi nedir?

0–6 yaş arası annesiyle birlikte cezaevinde kalan çocuk sayısı kaçtır?

Bu çocuklar için ayrı bir sağlık ve gelişim izleme programı var mıdır?

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK)

TİHEK, son 5 yıl içinde; cezaevlerindeki hak ihlallerine ilişkin kaç resen inceleme başlatmıştır? Kaç rapor yayımlamıştır?

Barışçıl toplantı ve gösterilere yönelik polis müdahaleleri hakkında kaç başvuru alınmış, kaçı hakkında ihlal tespiti yapılmıştır?

TİHEK Başkanı ve Kurul üyelerinin atanmasında bağımsızlık ve liyakat kriterleri nelerdir?

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının eleştirileri dikkate alınmış mıdır?

Türkiye adalet akademisi

Türkiye Adalet Akademisi'nin güncel müfredatında; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM içtihatlarına ayrılan ders saati kaçtır?

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararları zorunlu ders midir?

Son 5 yılda mezun olan hakim ve savcılar hakkında, AYM kararlarını uygulamadıkları gerekçesiyle kaç disiplin işlemi yapılmıştır?

Akademide görev yapan eğitmenlerin, kaçı akademik kariyere sahiptir?

Kaçı siyasi veya idari görevlerden gelmiştir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)

Son beş yıl içinde; Kamu kurumları hakkında verilen idari para cezası sayısı kaçtır?

Özel sektör hakkında verilen ceza sayısı kaçtır?

Kolluk kuvvetlerinin; mahkeme kararı olmaksızın kişisel veri erişimine ilişkin kaç şikayet alınmıştır?

Bunların kaçı hakkında yaptırım uygulanmıştır?

Siyasi partiler, belediyeler veya sosyal yardım alan yurttaşlara ait verilerin kamu kurumlarıyla paylaşılması konusunda; KVKK tarafından başlatılan kaç inceleme vardır?"

Kaynak: ANKA

