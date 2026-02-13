CHP'den Adalet Reformu Vurgusu - Son Dakika
CHP'den Adalet Reformu Vurgusu

13.02.2026 17:10
Zeynel Emre, CHP iktidarında keyfi tutuklamaların sona ereceğini ve hukukun üstünlüğünün sağlanacağını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Bizim iktidarımızda öyle iddianamesiz uzun süre tutuklu kimse kalmayacak. Bu ülkede keyfi gözaltı süreleri olmayacak. Yalnızca gizli tanık ve itirafçı ifadeleriyle somut delilden yoksun bir şekilde kimse özgürlüğünden mahrum kalmayacak. Kısacası bu ülkede hiç kimse hukukun üstünde olmayacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Emre, bir süredir ülkede yargı bağımsızlığının ortadan kalktığını söyleyerek, "Son günlerde yaşanan kabine değişikliğiyle birlikte bizim bu iddiamız, bizim bu tezimiz bizzat iktidar eliyle de doğrulanmış oldu. Çünkü yakın tarihimize baktığımız zaman bir defa bütün siyasi içerikli davaların aynı kişi tarafından yani bugün Adalet Bakanı olarak atanan, daha evvelinde mahkeme başkanı, bakan yardımcısı ve başsavcı olarak görev yapan kişinin bütün bu kararları verdiğini görüyoruz. Bütün bunların karşılığında ödülünü de Adalet Bakanı olarak almış oldu" diye konuştu.

'GÖRÜNTÜLER GAZİ MECLİS'İMİZİN SAYGINLIĞINA ZARAR VERDİ'

Anayasa gereği Meclis'te gerçekleşmesi gereken yemin töreni sırasında protestoların yaşanmasının çok doğal olduğunu söyleyen Emre, "Parlamentoların gereğinde dünyada protestolar vardır. Bunun farklı farklı metotları olur. Ancak bütün bu olan bitene karşın oradaki grup başkan vekilimizin bir açıklaması, bir Anayasa'yı gösterme ve İç Tüzüğü gösterme gerekçesiyle Meclis'i yöneten başkan vekiline doğru yürümesine karşın gördük ki Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri kürsüyü işgal etti. Yani bizim kürsüyü işgal edeceğimizi düşünerek ve büyük bir zorbalık, vandallıkla karşılık vermeye çalıştılar. Ortaya çıkan görüntüler, Gazi Meclisimizin saygınlığına zarar vermiştir. Tüm dünyada Türkiye bu görüntülerle görülmüştür. Dolayısıyla bütün bunlar ortadayken ve bunların sorumlusu baştan sonra bizatihi iktidar partisiyken iktidar çevrelerinden gerek Erdoğan gerek parti sözcüsünün burada partimize yönelik suçlaması da anlamsızdır. Çünkü bize Anayasa hatırlatması yapanlar, Anayasa'nın açık hükmüne uymayanlar, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayanlar, AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) kararlarını tanımayanlardır, hukuku tanımayanlardır" açıklamasında bulundu.

'HAKİMLER BAKTIKLARI DAVALAR NEDENİYLE SÜRÜLEMEYECEK'

CHP olarak milli iradeye dayalı, halka güven veren bir iktidar kuracaklarını ifade eden Emre, "Elbette bu ülkenin yurttaşlarıyla birlikte geleceğe özgürce yürüyeceğiz. Mutlu bir ülke olacağız. Bizim iktidarımızda bir defa adalet bakanının aynı zamanda HSK'nın başı olması söz konusu olmayacak. Biz bunu değiştireceğiz ve adalet bakanı, yürütmenin hiçbir temsilcisi HSK'da yer almayacak. Kurulun üyeleri yargı mensupları tarafından seçilecek. Hakimler baktıkları davalar nedeniyle sürülemeyecek. Hakimlik teminatını getireceğiz. Anayasa Mahkemesi kararlarına harfiyen uyulacak, AİHM kararlarına uyulacak. Norm denetimi başvuru yollarını genişleteceğiz. Tutukluluk meselesine gelince kanunda yazdığı şekliyle istisna olması; şu anda sadece lafta kalan bir yorum ama bizim iktidarımızda harfiyen uygulanacak, masumiyet karinesi esas alınacak. Bizim iktidarımızda öyle iddianamesiz uzun süre tutuklu kimse kalmayacak. Bu ülkede keyfi gözaltı süreleri olmayacak. Yalnızca gizli tanık ve itirafçı ifadeleriyle somut delilden yoksun bir şekilde kimse özgürlüğünden mahrum kalmayacak. Kısacası bu ülkede hiç kimse hukukun üstünde olmayacak" dedi.

Haber: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL/ANKARA,

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Zeynel Emre, Güncel

