CHP\'den Afyon Açıklamaları

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Afyon'un İradesine Sahip Çıkıyoruz" programına katıldı.

Emir, Afyonkarahisar Belediye binası önünde, partisinin il başkanlığınca düzenlenen programda, Afyonkarahisar Belediyesi'ni Burcu Köksal'ın kazanmadığını söyledi.

Kerametin onda olmadığını kaydeden Emir, "Keramet sizde CHP'de, Gazi'nin partisinde. Eğer kendine güvenen birisi varsa bağımsız girer, tek başına girer, adıyla girer, seçilir. O zaman istediği yere gider. Ama altı okla seçileceksin, CHP'den seçileceksin, herkesin oyunu alacaksın, sonra gideceksin. Bunu kabul etmiyoruz, bunun adı dönekliktir, kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Afyonkarahisar sokaklarında olduklarını dile getiren Emir, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar isyan ediyor. 'Biz CHP'liyiz, CHP'ye oy verdik.' diyor. Peki bundan sonra Afyonkarahisar sokaklarında nasıl dolaşacak Burcu Köksal? Ne diyecek? Nasıl anlatacak? Bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. Birçok belediye başkanının iline, ilçesine gidilmemişken, Genel Başkan Özgür Özel, Afyonkarahisar'a üç kez geldi, üç kez miting yaptı. Kendisine kimse bahane aramasın, açıkça söylesin, 'Korktum, sıkıştırıldım, açığım vardı, gitmek zorunda kaldım.' desin. Başka bir bahaneye tahammülümüz yok, kabul etmiyoruz. Biz dimdik ayaktayız. Bütün gücümüzle ayaktayız. Çürük elmalar ayıklanabilir, yanlışlar gidebilir, açığı olanlar korkabilir ama biz hiçbir şeyden korkmuyoruz."

Programda, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da bir konuşma yaptı.