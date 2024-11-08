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CHP'den Ahmet Özer'e Destek

CHP, Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılmasını protesto ederek iddiaların asılsız olduğunu savundu.

08.11.2024 15:50
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Ahmet Özer ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaların yalan ve asılsız olduğunu, akıl, mantık ve vicdan dışı olduğunu belirtmek için güçlü bir şekilde nöbetimize devam edeceğiz, mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yavuzyılmaz ve Gülşah Deniz Atalar, milletvekilleri Yüksel Mansur Kılınç ve Umut Akdoğan ile beraberindeki partililer, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını protesto etmek için belediye binasının önüne geldi.

Burada açıklama yapan Yavuzyılmaz, Esenyurt'un Türkiye'nin en büyük ilçesi olduğunu ve nüfusunun resmi kayıtlara göre yaklaşık 1 milyona ulaştığını belirterek, "Burada 662 bin seçmenin iradesi var ve Esenyurt'ta bulunan her iki seçmenden birisinin oyunu almış olan belediye başkanımız Ahmet Özer bir katakulli yapılarak, uydurma delillerle görevinden uzaklaştırıldı ve tutsak edildi." diye konuştu.

Yavuzyılmaz, "Ahmet Özer ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaların yalan ve asılsız olduğunu, akıl, mantık ve vicdan dışı olduğunu belirtmek için güçlü bir şekilde nöbetimize devam edeceğiz, mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından belediye binasına girmek isteyen partililerle polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Partililerin belediye önündeki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA

Deniz Yavuzyılmaz, Yerel Haberler, Ahmet Özer, Politika, Esenyurt, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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