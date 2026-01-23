Ahmet Özer'e Hapis Cezası... Gökçe Gökçen: "Ne Kadar Zorlarsanız Zorlayın, Kendisiyle 'Terör Örgütü Üyeliği' Yan Yana Gelmez" - Son Dakika
Ahmet Özer'e Hapis Cezası... Gökçe Gökçen: "Ne Kadar Zorlarsanız Zorlayın, Kendisiyle 'Terör Örgütü Üyeliği' Yan Yana Gelmez"

23.01.2026 15:48  Güncelleme: 17:45
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e verilen hapis cezasını eleştirerek, bu durumun akıl tutulması olduğunu belirtti. Gökçen, seçimlerde yurttaşların eşit temsili için verilen çabaların suç olamayacağını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Ne kadar zorlarsanız zorlayın, kendisiyle 'terör örgütü üyeliği' yan yana gelmez. Getirmeye çalışan da aklı başında kimseyi ikna edemez. Kimse ortada bir yargılama var gibi konuşmasın, kimse kimseyi kandırmasın. Kent uzlaşısı diye bir suç da olmaz, yurttaşlarımızın seçimlerde eşit bir şekilde temsili için çalışmak dava konusu bile olamaz" dedi.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e, "silahlı terör örgütü üyesi olma" iddiasıyla yargılandığı "Kent Uzlaşısı" davasında, 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gökçen'in açıklaması şöyle:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Ahmet Özer yalnızca bir belediye başkanı değil, ülkemizde köklü sorunların çözümü için uğraşan bir akademisyendir. Ne zaman ki siyasete girip Esenyurt'ta yerel siyasetin toplumsal barışa da büyük bir katkı verebileceğini kanıtlamış, o zaman bu iktidarın gözünde tehdide dönüşmüştür. Ne kadar zorlarsanız zorlayın, kendisiyle 'terör örgütü üyeliği' yan yana gelmez. Getirmeye çalışan da aklı başında kimseyi ikna edemez. Kimse ortada bir yargılama var gibi konuşmasın, kimse kimseyi kandırmasın. Kent uzlaşısı diye bir suç da olmaz, yurttaşlarımızın seçimlerde eşit bir şekilde temsili için çalışmak dava konusu bile olamaz."

