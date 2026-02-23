(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, " AK Parti'nin kara düzeni... 2002'de 1 lira ile 500 gram pide alınırken, 2026'da 10 gram alınabiliyor. 24 senede 490 gram pideyi soframızdan çaldılar" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › CHP'den AK Parti'ye Pide Eleştirisi - Son Dakika
