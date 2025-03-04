CHP'den Alaattin Köseler'in Tutuklanmasına Sert Tepki

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkındaki soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AKP'nin intikam arzusu ve erken seçim korkusuyla bugünkü talimatları sonucu; Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler bir gizli tanığın duyuma dayalı ifadesi ile tutuklandı. İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik'e akıl almayacak şekilde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etme gerekçesi ile soruşturma açıldı. Siyasi kumpaslarla, yargı sopasıyla, çöken saltanatlarını kurtarmak çabasının son çırpınışları bunlar. Halkın iradesi sizi de, yarattığınız karanlığı da boğacak!" tepkisinde bulundu.