CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne Başvuru - Son Dakika
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CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne Başvuru

CHP\'den Anayasa Mahkemesi\'ne Başvuru

CHP, 'tasarruf tedbirleri paketi' olarak bilinen kanunun iptali için AYM'ye başvurdu.

19.09.2024 16:50
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CHP, 7521 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle, Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuruda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle birlikte Anayasa Mahkemesine bulundukları başvurunun ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kamuoyunda "tasarruf tedbirleri paketi" adıyla bilinen ve 26 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan kanuni düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru yaptıklarını bildiren Günaydın, "Her ne kadar adı 'tasarruf tedbirleri' olsa da düzenlemelerin içeriği bırakın tasarrufu, tersine ya vergilerde azalmayı ya da daha fazla kamu zararı üretilmesine neden olacak bir içerik taşıyor." ifadelerini kullandı.

Günaydın, söz konusu yasal düzenlemede, otomotiv sektöründe kamu yararına aykırı şekilde damga vergisi istisnası ve özel tüketim vergisi oranlarının düşürülmesi ve yabancı yatırımcının yararına düzenlemeler içerdiğini dile getirerek, "Yasanın başlığı tasarruf ama damga vergisi oranlarını düşürüyor ve aynı zamanda özel tüketim vergisi oranlarını düşürüyor. Üstelik de bunu bir yatırımcıya yönelik olmak üzere yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yönüyle söz konusu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan Günaydın, şöyle devam etti:

"BOTAŞ'ın doğal gaz alımlarında ayrıca petrol ve doğal gaz arama ve sondaj çalışmalarında ve Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) yurt dışından yapacağı ithalatlarda Kamu hale Kanunu'na uymayı zorunlu olmaktan çıkartıyor. Yani Kamu İhale Kanunu'nu BOTAŞ ve Toprak Mahsulleri Ofisi açısından bir istisna haline getiriyor. O halde soralım; Kamu İhale Kanunu'na uymak bu memlekette tasarrufu mu getirir, yoksa BOTAŞ ve TMO'yu Kamu İhale Kanunu'nun dışına taşımak acaba ülkenin tasarruf etmesi açısından daha mı yararlıdır? Şüphesiz öyle değil ve bu nedenle bunun da iptalini istiyoruz."

İptal istemleri partinin sosyal medya hesabından paylaşılacak

CHP'li Günaydın, 7521 sayılı kanunun, serbest avukatlar ve mükellefler arasındaki sır tutma zorunluluğuna aykırı biçimde, serbest avukatların gayrimenkul alım satımıyla ilgili bilgileri MASAK'a bildirmesinin Avukatlık Kanunu'na aykırı olduğunu ileri sürdü.

Bazı kamu görevlilerinin birden fazla maaş almasına ilişkin düzenlemenin, 7521 sayılı kanunda yer aldığını ancak yürürlüğe girmesinin 1 yıl sonraya bırakıldığını ifade eden Günaydın, "Bunun bir yerde tasarrufla alakası varsa bir yerde kamu yararıyla alakası varsa dönsünler bu kanunu yapanlar bize söylesinler. Komisyonlarda Genel Kurul'da bunun itirazını çok yaptık." diye konuştu.

Günaydın, iptalini istedikleri diğer maddelere ilişkin detayları partinin sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaşacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne Başvuru - Son Dakika

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