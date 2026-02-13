CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne Vergi İptali Başvurusu

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "7566 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hakkında yürürlüğü durdurma ve iptal istemiyle CHP adına Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Günaydın, "Bu vergileri vereceksin ama onun da dışında ben sana 10 bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar çıkan harç alacağım' deniyor. Bunun adı harç ama siz bunu haraç olarak da okuyabilirsiniz. Halk düşmanlığı yaparsanız AYM'ye getiririz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, hekim, diş hekimi ve emlakçıların harç ödemesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı "7566 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hakkında yürürlüğü durdurma ve iptal istemiyle CHP adına Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Günaydın, başvurunun ardından CHP milletvekilleriyle birlikte basın açıklaması yaptı.

"2026 bütçesinin yüzde 89'u vergilerden oluşmuşken yeni bir vergi yasası geldi"

Günaydın, "Neden Cumhuriyet Halk Partisi Grubu milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Anayasa Mahkemesi başvurusunu yapma gereği duymuştur? Bir vergi yasası düzenlemesi Meclis'ten geçirdiler. Evet, eğer orta yerde AKP vergi yasası getiriyor ise emeğiyle çalışanlara ve toplumun en alt kesimlerine yeni yükler geliyor demektir. 2026 bütçesinin yüzde 89'u vergilerden oluşmuşken, 2026 bütçesinde 2 trilyon 776 milyar TL faizlere ödeme varken, bu gerçeklere rağmen yeni bir vergi yasası geldi" dedi.

Düzenlemeyle toplumun en alt kesimi olarak tanımlanabilecek meslek gruplarına prim ve borçlanma oranlarının artırıldığını belirten Günaydın, "Tarım ve orman işçilerine, ev temizliğine giden insanlara, kapıcılara, dolmuş ve taksi şoförlerine, gebe kadınlara, yurt dışında okumaya giden öğrencilere yönelik prim ve borçlanma oranları artırılıyor. Yani bunlara 'Senin kazancından ben daha fazla vergi alacağım' deniyor" ifadelerini kullandı.

Doktorlar, diş hekimleri, veteriner hekimler, emlakçılar ve kuyumculara yönelik de yeni harç getirildiğini söyleyen Günaydın, "Bu vergileri vereceksin ama onun da dışında ben sana 10 bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar çıkan harç alacağım' deniyor. Bunun adı harç ama siz bunu haraç olarak da okuyabilirsiniz" diye konuştu.

"8 milyar 909 milyon TL kamu alacağından vazgeçmiş bir AKP hükümetinden bahsediyoruz"

2013-2024 yılları arasında 2 milyar 890 milyon lira vergi aslı, 6 milyar lira civarında da vergi cezasının silindiğini kaydeden Günaydın, "Geçtiğimiz 10 yıl boyunca vergi aslı ve cezası toplamı olmak üzere 8 milyar 909 milyon lira kamu alacağından vazgeçmiş bir AKP hükümetinden bahsediyoruz. Vergi harcamaları adı altında yalnızca 2026 bütçesinde vazgeçilen kamu geliri miktarı 3,5 trilyon liraya dayanmış durumdadır. Yani bir taraftan sermayenin, şirketlerin vergi alacaklarından vazgeçeceksin, vergi borçlarını sileceksin, cezalarını affedeceksin, diğer taraftan da Türkiye'de emeğiyle geçinmeye çalışan kim varsa onlara yükleneceksin" dedi.

"Bu memleketi bu hale kim getirdi soralım"

Yasada Cumhurbaşkanı'na 595 milyar TL daha borçlanma yapma yetkisi tanındığına işaret eden Günaydın, aynı düzenlemeyle sosyal güvenlik hakkının aksine prim borçları nedeniyle SGK emekli aylıklarının yüzde 25'inin de kesilebildiğini söyledi. Günaydın, "Yahu hani sen IMF'ye borç veriyordun? Hani Türkiye yüzyılıydı ve dünyanın en güçlü ülkesiydin? Durmadan yeni borçlanma yapıyorsun, faiz dışı açık veriyorsun; yani aldığın borcun faizini ödeyemediğin için dışarıdan yeniden borç almak zorunda kalıyorsun. Bu memleketi bu hale kim getirdi soralım" ifadelerini kullandı.

"Asla boyun eğmeyeceğiz"

Günaydın, "Siz bu adaletsizliği, siz bu halk düşmanlığını yaptığınız sürece biz hem Anayasa Mahkemesi'nin önünden hem de meydanlardan, sokaklardan ayrılmayacağız, ta ki sizi iktidardan gönderene kadar. Asla boyun eğmeyeceğiz, asla bu düzene teslim olmayacağız. Anayasa Mahkemesi'nin bu çerçevede 10 küsur yıldır vermediği yürütmeyi durdurma kararını derhal vermesi ve ivedilikle iptal kararını çıkartmasını beklediğimizi paylaşıyoruz" dedi.

"Türkiye'de giderek hekimlik yapmak zorlaşıyor"

Günaydın'ın basın açıklamasına Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Tüm Emlakçılar Birliği ve Emlakçılar Odası temsilcileri de destek verdi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bu başvuru için teşekkür ediyoruz. Çünkü getirilmeye çalışılan düzenleme ile zaten kazancı üzerinden vergi ödeyen, serbest mesleğini yapmaya gayret eden, muayenehanede çalışan hekim arkadaşlarımız bir de ayrıca her sene miktarı çalıştığı yere göre 20 ila 40 bin lira arasında değişmek üzere harç adı altında ek vergi ödemek zorunda kalacak. Türkiye'de giderek hekimlik yapmak zorlaşıyor. Bu halkımıza da yansıyor. Bütün ümidimiz Anayasa Mahkemesi'nin bu yanlış kararı görerek iptal etmesi."