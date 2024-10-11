CHP'den Aşı Eksikliği Soruşturması

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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na, Türkiye genelinde bebeklere uygulanan aşıların tedariğinde sıkıntı olup olmadığını, Türkiye genelinde güncel olarak zorunlu aşıları yapılmayan kaç bebek bulunduğunu sordu.

Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarından aşı yetersizliğinin dile getirilmesi, ailelerin bebeklerine karma aşı yaptıramadıkları paylaşımlarında bulunması üzerine Deniz Demir, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Demir, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

Deniz Demir, soru önergesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkent'in göbeğinde aileler çocuklarına zorunlu aşılarını yaptıramıyor. Sağlık Bakanlığı aşı tedarik etmede sıkıntılar yaşıyor. Bakanlıkta organizasyon yapma ve sorun çözme kabiliyeti sıfır. AKP hükümetinin düzensiz göçmen politikaları ve bu göçleri denetlememesi sonucu bulaşıcı hastalıklar arttı. Ulusal aşı programına dahil olmayan milyonlarca sığınmacı aşılı toplumun da bağışıklığını düşürüyor. Böyle bir ortamda aşı programlarının yoğunlaştırılması ve herkesin aşı olmaya teşvik edilmesi gerekirken bebeklerine aşı yaptırmak isteyen aileler bile aşıya ulaşamıyor" ifadelerini kullandı.

Demir, Bakan Memişoğlu'na "Türkiye genelinde 2-4 ve 6-18 aylık bebeklere yapılacak aşıların tedarik edilmesinde bir eksiklik yaşanmakta mıdır; Bakanlığın sağlık ocaklarına yetersiz aşı gönderdiği ve bu aşılarında sadece kırılgan bebeklere yapıldığı iddiaları doğru mudur; Türkiye genelinde güncel olarak zorunlu aşıları yapılmayan kaç bebek vardır; bu zorunlu aşıların yapılmamasının sebebi nedir; Ankara'nın Etimesgut bölgesine bu ay içinde kaç adet karma aşı dağıtımı yapılmıştır, Etimesgut bölgesinde aşı olması gereken 18 aylıktan küçük bebek sayısı kaçtır; bölgeye dağıtılan aşı sayısı, ihtiyacı karşılamak için yeterli midir" sorularını yöneltti.