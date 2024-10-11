CHP'den Aşı Eksikliği Soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den Aşı Eksikliği Soruşturması

CHP Milletvekili Demir, bebek aşılarında tedariğin sıkıntılı olduğunu Sağlık Bakanı'na sordu.

11.10.2024 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na, Türkiye genelinde bebeklere uygulanan aşıların tedariğinde sıkıntı olup olmadığını, Türkiye genelinde güncel olarak zorunlu aşıları yapılmayan kaç bebek bulunduğunu sordu.

Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarından aşı yetersizliğinin dile getirilmesi, ailelerin bebeklerine karma aşı yaptıramadıkları paylaşımlarında bulunması üzerine Deniz Demir, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Demir, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

Deniz Demir, soru önergesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkent'in göbeğinde aileler çocuklarına zorunlu aşılarını yaptıramıyor. Sağlık Bakanlığı aşı tedarik etmede sıkıntılar yaşıyor. Bakanlıkta organizasyon yapma ve sorun çözme kabiliyeti sıfır. AKP hükümetinin düzensiz göçmen politikaları ve bu göçleri denetlememesi sonucu bulaşıcı hastalıklar arttı. Ulusal aşı programına dahil olmayan milyonlarca sığınmacı aşılı toplumun da bağışıklığını düşürüyor. Böyle bir ortamda aşı programlarının yoğunlaştırılması ve herkesin aşı olmaya teşvik edilmesi gerekirken bebeklerine aşı yaptırmak isteyen aileler bile aşıya ulaşamıyor" ifadelerini kullandı.

Demir, Bakan Memişoğlu'na "Türkiye genelinde 2-4 ve 6-18 aylık bebeklere yapılacak aşıların tedarik edilmesinde bir eksiklik yaşanmakta mıdır; Bakanlığın sağlık ocaklarına yetersiz aşı gönderdiği ve bu aşılarında sadece kırılgan bebeklere yapıldığı iddiaları doğru mudur; Türkiye genelinde güncel olarak zorunlu aşıları yapılmayan kaç bebek vardır; bu zorunlu aşıların yapılmamasının sebebi nedir;  Ankara'nın Etimesgut bölgesine bu ay içinde kaç adet karma aşı dağıtımı yapılmıştır, Etimesgut bölgesinde aşı olması gereken 18 aylıktan küçük bebek sayısı kaçtır; bölgeye dağıtılan aşı sayısı, ihtiyacı karşılamak için yeterli midir" sorularını yöneltti.

Kaynak: ANKA

Kemal Memişoğlu, Yerel Haberler, Sağlık Bakanı, Milletvekili, Deniz Demir, Politika, Türkiye, Ankara, Güncel, Sağlık, Bebek, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Aşı Eksikliği Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak
15:45 Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
10:30 Abisinin boğazını kestiği iddiasıyla yargılanıyordu, olayın ardından dram çıktı Abisinin boğazını kestiği iddiasıyla yargılanıyordu, olayın ardından dram çıktı
08:13 Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı
01:35 Güneş’teki patlamanın etkisiyle Türkiye’de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü Güneş'teki patlamanın etkisiyle Türkiye'de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü
00:22 Lübnan’dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin’e ulaştı Lübnan'dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin'e ulaştı
23:47 Alev topuna dönen Togg’un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı
23:21 Yüzyılın kasırgası ABD’yi fena vurdu Yüzyılın kasırgası ABD'yi fena vurdu
23:20 Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu
23:06 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki Türk derbisinde Anadolu Efes’i 83-78 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 17:20:40. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'den Aşı Eksikliği Soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.