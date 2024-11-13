CHP'den Askeri Sağlık Sistemine Eleştiri - Son Dakika
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CHP'den Askeri Sağlık Sistemine Eleştiri

CHP, Okan Canımoğlu ve Mustafa Gürlek'in ölümünü askeri sağlık sistemine bağladı, tedbir çağrısı yaptı.

13.11.2024 11:42
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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, geçtiğimiz günlerde Tokat'ta rahatsızlanarak hayatını kaybeden Piyade Er Okan Canımoğlu ve Piyade Er Mustafa Gürlek ile ilgili "Askeri sağlık sistemi etkin olarak devam ediyor olsaydı, Mehmetçikler yaşıyor olabilirdi" dedi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, geçtiğimiz günlerde Tokat'ta rahatsızlanarak hayatını kaybeden Piyade Er Okan Canımoğlu ve Piyade Er Mustafa Gürlek ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Bağcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde Tokat'ta vatani görevini yaparken rahatsızlanarak hayatlarını kaybeden Piyade Er Okan Canımoğlu ve Piyade Er Mustafa Gürlek kardeşlerimizin kaybı, milletimizin yüreğinde derin bir üzüntü yarattı. Bu acı olay, Mehmetçiklerimizin sağlığı, güvenliği ve korunmaları konusunda ciddi endişelere yol açtı. Bu genç evlatlarımız, henüz askerlik görevlerine yeni başlamış, birliklerine alışmaya çalışan, eğitim alanındaki görevlerine ilk adımı atan ana kuzularıydı. Ancak daha intibak sürecindeyken yaşadıkları bazı rahatsızlıklar sonucu yaşamlarını kaybettiler. Askerimiz hangi sebeple hastalandı ve tedavi edilemedi? Anlamakta gerçekten zorluk çekiyoruz.

Kalabalık mevcutlu askeri birliklerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinde askeri ortamı ve kıta yaşam şartlarını bilen, uzmanlığa sahip askeri doktorların varlığı kritik önemdedir. Askeri ortamı tanıyan ve bu şartlara uygun müdahale edebilecek uzman hekimler, Mehmetçiklerimizin sağlığını en iyi şekilde koruma sorumluluğunu taşır. Bu durumda hastaneye sevklerde yaşanabilecek gecikmelerin önüne geçilebilir, sağlık ve güvenlik önlemleri eksiksiz sağlanabilir. Mehmetçiklerimizin sağlığı, askeri yaşam koşullarına hakim uzman doktorlar tarafından kontrol altında tutulmalı; hayatlarını emanet aldığımız bu gençlerin sağlığı için en yüksek önlemler alınmalıdır. Ancak buna rağmen askeri birliklerimizin tabip ihtiyacının karşılanma oranının düşük olduğu aşikardır. Bilindiği üzere askeri sağlık sistemi, tüm basamaklarıyla bir bütündür. Birinci basamak sağlık hizmetleri, bağlı olduğu ikinci ve üçüncü basamak asker hastaneleri ile sürekli temasta olurdu ve geri besleme ile kıtalardaki olası salgın gibi durumlara hızlı reaksiyon verilirdi. Ancak mevcut durumda, askerlerimizin sağlığını tehlikeye atacak şekilde dünyada örneği olmayan bir sistem uygulanmaya çalışılmaktadır.

"Sürecin takipçisi olacağız"

Bu ana kuzuları, normal yaşantılarından kopup vatani görevlerini yerine getirmek için askerliğe adım atarken, vatanları için canlarını ortaya koymaya hazırdır. Doğal olarak gençlerin sağlığı da bizlere emanettir. Devlet olarak görevimiz, onları olumsuz ortam ve meteorolojik şartlara karşı en iyi şekilde korumak ve her türlü sağlık riskine karşı tam güvence altında olduklarından emin olmaktır. Gelişmiş ülkelerde, vatanını savunmak için askerliğe adım atan gençlerin sağlık sistemindeki eksiklikler nedeniyle hayatını kaybetmesi kabul edilemez bir durumdur. CHP olarak, bu gibi trajik olayların tekrar yaşanmaması adına gereken önlemlerin alınması için sürecin takipçisi olacağız. Sorumlu makamlar tarafından detaylı bir tahkikat yapılarak sonuçların kamuoyuyla paylaşılması ve bu tip acı olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması en büyük talebimizdir. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yankı Bağcıoğlu, Mustafa Gürlek, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Tokat, Son Dakika

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