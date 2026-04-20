Gökan Zeybek: Eskişehir Halkının Onurlu Oylarıyla Göreve Gelen Ayşe Ünlüce Başkanımızı Karalama Kampanyalarına Asla İzin Vermeyiz

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın şikayeti üzerine soruşturma izni istenmesine tepki gösterdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın şikayeti üzerine, su tarifesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla soruşturma izni istendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ünlüce hakkında soruşturma izni istenmesine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir halkının onurlu oylarıyla göreve gelen Ayşe Ünlüce Başkanımızı karalama kampanyalarına asla izin vermeyiz. AK Parti İl Başkanının talebiyle soruşturma izni istenmesi, bu utanç düzeninin nasıl işlediğini halkımıza bir kez daha göstermiştir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yenildiniz, önümüzdeki ilk genel seçimde de yenileceksiniz. Kirli algılar değil, halkın vicdanı son sözü söyleyecek."