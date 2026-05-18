CHP'den Bakan Işıkhan'a Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın işsizlikle ilgili açıklamalarına tepki göstererek, Işıkhan'a "Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz, hangi ülkenin bakanlığını yapıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Karasu, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na tek bir soru soruyoruz: Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz, hangi ülkenin bakanlığını yapıyorsunuz? TÜİK rakamlarıyla yaratılmaya çalışılan sansürlü tablo; Türkiye'nin gerçek çalışma hayatıyla hiçbir noktada örtüşmüyor. DİSK-AR'ın TÜİK verileri üzerinden hazırladığı 2026 1. Çeyrek İşsizlik ve İstihdam Raporu'na göre; Resmi istihdam oranı yüzde 42,7 iken kayıtlı ve tam zamanlı istihdam oranı yalnızca yüzde 33,4" ifadesini kullandı.

Türkiye'de yaklaşık her dört gençten birinin evde olduğunu, genç kadın işsizliğinin yüzde 50,8, gençlerde geniş tanımlı işsizlik yüzde 36, geniş tanımlı kadın işsizliğinin yüzde 39,6 olduğunu belirten Karasu, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan, bizim yaşadığımız ülkede; asgari ücret 28 bin lira, en düşük emekli aylığı 20 bin lira, ortalama emekli aylığı 22-23 bin lira, açlık sınırı ise 34 bin 600 lira. 17 milyon emekli, asgari ücret ve sınırda yaşayan her iki insandan biri; güvencesiz çalışma koşulları altında yaşam mücadelesi veriyor. İşsizliği rakam oyunlarıyla gizlemeye çalışan AKP'nin bu köhneleşmiş ve çürümüş anlayışı; yoksulluğu yönetiyor, emeği ucuzlatıyor, geleceksizliği kalıcı hale getirmeye çalışıyor. Alın size Türkiye'nin gerçek çalışma hayatı tablosu. Hikaye bu kadar."