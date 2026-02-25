CHP'den Bakırköy'de Miting... Tutuklu Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Akyüz:  Bizim Vicdanımız Rahat, Alnımız Açık - Son Dakika
CHP'den Bakırköy'de Miting... Tutuklu Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Akyüz:  Bizim Vicdanımız Rahat, Alnımız Açık

25.02.2026 21:48  Güncelleme: 02:11
Silivri'de tutuklu bulunan Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, CHP'nin Bakırköy'de düzenlediği mitinge gönderdiği mesajında, "Evlatlarımızın başı dik yürüyebileceği bir Bakırköy için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğim. Adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine olan inancımı koruyorum. Çünkü haklı olanın en büyük dayanağı vicdandır. Bizim vicdanımız rahat, alnımız açıktır." dedi.

CHP, Bakırköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting düzenledi. Silivri'de tutuklu bulunan Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, mitinge mesaj gönderdi. Ali Rıza Akyüz'ün mesajını oğlu Önder Akyüz okudu.

Ali Rıza Akyüz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Bakırköylüler, kıymetli yol arkadaşlarım. Bugün tutukluluğumun 305. gününde sizlere demir parmaklıkların ardından sesleniyorum. Fiilen yanınızda olamasam da kalbim her gün Bakırköy'ün sokaklarında, sahilinde, çarşısında, mahallelerinde atıyor. Bakırköy benim için sadece bir görev yeri değil; çocukların gülüşünde umut, esnafın selamında samimiyet, komşuluğun sıcaklığında memleket demek. Bu ilçeye hizmet etmek benim için bir makam değil, gönül borcuydu. Görev yaptığım sürece tek gayem Bakırköy'ü daha adil, daha eşit, daha yaşanılabilir bir yer haline getirmekti. Her kararı alırken, her adımı atarken aklımda hep siz vardınız. Çünkü ben bu ilçenin yalnızca bir yöneticisi değil, aynı zamanda bir evladıyım, bir abisiyim."

Bu süreç elbette kolay değil. Özlem ağırdır. Ailemden, sizlerden, günlük hayatın içindeki o küçük ama kıymetli anlardan uzak kalmak yüreğimi sızlatıyor. Fakat biliyorum ki dayanışma varsa umut vardır. Sizlerin desteği, duaları ve meydanlarda yükselen sesi bana güç veriyor. Oğlum bugün bu mektubu okurken onun gözlerindeki cesareti ve sevgiyi hissediyorum. Evlatlarımızın başı dik yürüyebileceği bir Bakırköy için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğim. Adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine olan inancımı koruyorum. Çünkü haklı olanın en büyük dayanağı vicdandır. Bizim vicdanımız rahat, alnımız açıktır.

Bu zor günlerde yanımızda olan, sesimize ses katan genel başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Dayanışmasıyla bize güç veren tüm yol arkadaşlarıma ve her koşulda sahip çıkan kıymetli Bakırköylülere yürekten teşekkür ediyorum. Bilmenizi isterim ki Bakırköy sevdası bir makamla, bir unvanla sınırlı değildir. O sevda bir ömürlüktür. En kısa zamanda özgür günlerde yine Bakırköy sokaklarında yüz yüze selamlaşacağımız günlere inanıyorum. Hepinizi hasretle, sevgiyle kucaklıyorum."

Tutuklu Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Akyüz'ün oğlu, yaptığı konuşmada ise duygularını paylaştı ve şunları söyledi:

"Değerli Bakırköylüler, ben 305 gündür tutuklu olan Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz'ün oğlu Önder Akyüz. Şu anda babamın bizi Silivri'den izlediğini biliyorum ve bir evlat olarak kalbimdeki duyguları paylaşmak için burada bulunuyorum. 305 gündür babama sarılamıyorum. 305 gündür soframızda bir sandalye boş. Ama şunu biliyorum: Babam nerede olursa olsun kalbi hep burada, çok sevdiği Bakırköy'de. Babam, eğer beni duyuyorsan seni çok özledim ama iyiyim, güçlüyüm ve senin öğrettiğin gibi dimdik duruyorum. Biliyorum ki bir gün yine Bakırköy sokaklarında birlikte yürüyeceğiz. Yine aynı sofralarda buluşacağız. O güne kadar kalbimizde sevgiyle, sabırla ve umutla bekleyeceğiz. Bu süreçte yanımızda olan genel başkanımıza, tüm parti yöneticilerimize, Bakırköy'deki yol arkadaşlarımıza ve Bakırköy halkına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

Kaynak: ANKA

