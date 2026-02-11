CHP'li Karasu'dan Adalet Bakanlığına Atanan Gürlek'e Tepki:  'seyyar Giyotin', Adaletin Tabutuna Son Çiviyi Çakacaktır - Son Dakika
CHP'li Karasu'dan Adalet Bakanlığına Atanan Gürlek'e Tepki:  'seyyar Giyotin', Adaletin Tabutuna Son Çiviyi Çakacaktır

11.02.2026 01:33  Güncelleme: 09:57
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına sert bir dille tepki gösterdi. Karasu, adaletin zedelenmesine karşı hukuku ve demokrasiyi yeniden ayağa kaldıracaklarını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına tepki gösterdi.

Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediye Başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı siyasi tutsak haline getiren 'seyyar giyotin', adaletin tabutuna son çiviyi çakacaktır. Bu karanlık düzene boyun eğmeyecek, hukuku ve demokrasiyi mutlaka yeniden ayağa kaldıracağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
