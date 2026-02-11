CHP'li Karasu'dan Adalet Bakanlığına Atanan Gürlek'e Tepki:  'seyyar Giyotin', Adaletin Tabutuna Son Çiviyi Çakacaktır

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına tepki gösterdi.
Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediye Başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı siyasi tutsak haline getiren 'seyyar giyotin', adaletin tabutuna son çiviyi çakacaktır. Bu karanlık düzene boyun eğmeyecek, hukuku ve demokrasiyi mutlaka yeniden ayağa kaldıracağız." ifadesini kullandı.
