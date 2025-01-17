CHP\'den Beşiktaş Belediye Başkanı\'na Destek: \'Tarihte Görülmemiş Direniş Gösterilecek\'

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(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmesine tepki gösterdi. Başarır, "Biz şu dakikadan itibaren halkımızla birlikte tarihte görülmemiş bir direnci göstereceğiz. Bunu üyelerimiz ve halkımızla birlikte yapacağız" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 kişinin tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmesinin ardından CHP'den, Beşiktaş Belediyesi önünde toplanma çağrısı yapıldı.

Akpolat'a destek amaçlı CHP'lilerin İstanbul Adalet Sarayı önünde bekleyişi de sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Adalet Sarayı önünde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamda, yaşananlara tepki gösterdi. Başarır şunları söyledi:

"Oyları sürekli artan CHP'li siyasetçilere ve belediye başkanlarına yapılan bir algı var. Darbe döneminde görmediğimiz bir algı bu. Saray'ın iletişimiyle bu yapılıyor. Şu an dünyanın en büyük adalet sarayının içerisindeyiz ama içerisinde adalet olmayan bir saray. Buradaki ve Ankara'daki saray partimize kirli bir algı yapmaya çalışıyor. Şunu bilsinler: biz şu dakikadan itibaren halkımızla birlikte tarihte görülmemiş bir direnci göstereceğiz. Bunu üyelerimiz ve halkımızla birlikte yapacağız. Bir demokrasi sorunu var. Hep beraber buna tepki gösterceğiz."