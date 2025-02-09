CHP'den Birgün Gazetesi'ne Destek

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Birgün Gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir'in, Sabah gazetesinin zaten yayınladığı bir haber nedeniyle gözaltına alınmaları kabul edilemez. Ne hukuk ne de akıl ve mantıkla izah edilemeyecek bu uygulamalara derhal son verin. Birgün gazetesi yalnız değildir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Birgün gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Karabat, şunları kaydetti:

"AKP iktidarının bağımsız ve özgür haberciliğe olan tahammülsüzlüğü yeni bir eşiğe gelmiştir. Birgün Gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir'in, Sabah gazetesinin zaten yayınladığı bir haber nedeniyle gözaltına alınmaları kabul edilemez. Ne hukuk ne de akıl ve mantıkla izah edilemeyecek bu uygulamalara derhal son verin. Birgün gazetesi yalnız değildir!"