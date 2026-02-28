Tanju Özcan'ın Gözaltına Alınmasına Tepki... Ali Mahir Başarır: "Millet İradesine Saygı Gösterin" - Son Dakika
Tanju Özcan'ın Gözaltına Alınmasına Tepki... Ali Mahir Başarır: "Millet İradesine Saygı Gösterin"

28.02.2026 14:29  Güncelleme: 16:06
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasını eleştirerek, millet iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Başarır, bu konudaki talihsiz durumu ve demokrasiye sahip çıkma çağrısını dile getirdi.

Haber: Feyaz ÇANAK - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(BURDUR)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Buradan Bolu'daki hakimlere ve savcılara sesleniyorum: Bu utanca ortak olmayın. Sizin göreviniz millet adına karar vermek; milletin seçtiği belediye başkanlarını tutuklamak değil. Siz millet iradesini gasp etmeyin. Millet iradesine saygı gösterin. Belediye başkanımızı, yol arkadaşımızı, kardeşimizi serbest bırakın" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin bu hafta adresi Burdur oldu. Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şöyle konuştu:

"93. mitingde Burdur'dayız. İşte millet burada. Halk burada. Burdur'un her yerinden, ilçelerinden, köylerinden akın akın yurttaşlarımız geliyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Onlar sadece bizlere, Genel Başkanımıza, belediye başkanlarımıza sahip çıkmıyor; demokrasiye, milli iradeye sahip çıkıyor. Milli iradenin gasp edilmemesi için, verdikleri oyların tekrar iradenin onlara iade edilmesi için burada varlar. Ben çok teşekkür ediyorum."

Bakın hala insanlar geliyor ve az sonra en uç noktaya kadar dolacak. Burası Burdur. Burada AK Parti'nin iki milletvekili var. Bizim bir milletvekilimiz var. Ama göreceksiniz, ilk seçimde Burdur'da bizim iki milletvekilimiz olacak."

"Bir belediye başkanı öğrencisine burs verdiği, insanlara erzak dağıttığı için suçlanıyor"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözalıtan alınmasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Utanç verici bir durum. Bolu'yu iki kez kazanan, Bolu halkının gönlünde yer bulan bir belediye başkanımız, saçma sapan iddialarla sabah saatlerinde gözaltına alınıyor. Neymiş? İrtikapmış. Bir belediye başkanı öğrencisine burs verdiği, insanlara erzak dağıttığı için suçlanıyor. Asıl sorun burada... 'Halka dokunmayacaksın, burs vermeyeceksin, erzak vermeyeceksin, kent mutfakları açmayacaksın; yani halkı açlığa terk edeceksin' diyorlar. Ama biz de diyoruz ki biz milletin yanındayız, halkın yanındayız."

Buradan Bolu'daki hakimlere ve savcılara sesleniyorum: Bu utanca ortak olmayın. Sizin göreviniz millet adına karar vermek; milletin seçtiği belediye başkanlarını tutuklamak değil. Siz millet iradesini gasp etmeyin. Millet iradesine saygı gösterin. Belediye başkanımızı, yol arkadaşımızı, kardeşimizi serbest bırakın."

Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, Tanju Özcan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
