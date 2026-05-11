CHP'den Afyonkarahisar Belediyesi Önünde Eylem... Emir: Burcu Köksal Bundan Sonra Halkın Arasında Nasıl Dolaşacak?

11.05.2026 22:47  Güncelleme: 09:55
CHP, AK Parti'ye katılacağını açıklayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Kösal'ı belediye önünde düzenlediği eylemle protesto etti. CHP'liler, Kösal'ın geçmişine ve CHP'ye olan bağlılığına dikkat çekti.

(AFYONKARAHİSAR) - CHP, AK Parti'ye katılacağını söyleyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Kösal'ı belediyenin önünde düzenlediği eylemle protesto etti. Eylemde konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Burcu Köksal bundan sonra halkın arasında nasıl dolaşacak?" dedi.

AK Parti'ye katılacağını açıklayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Kösal belediyenin önünde düzenlenen eylem ile protesto edildi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün katıldığı eylemde ilk konuşmayı CHP İl Başkanı Hasan Karadeniz yaptı.

Karadeniz'den sonra konuşan Enginyurt, Köksal'ın CHP adına belediye başkanlığına aday olduğunu, yurttaşların CHP adayı olduğu için Köksal'a oy verdiğini söyledi. Köksal'ın ailesinin CHP'li olduğunu söyleyen Enginyurt, Köksal'a seslenerek, "Yarın AKP'ye geçince ilk yapacağın iş fesli Kadir'in mezarını ziyaret etmek olsun. Sümüklü FETÖ'cülerden özür dile. 'Afyon'a DEM'liler giremez' dedin. DEM'lilerden özür dile. Kol kola giriyorsun çünkü" dedi.

ENGİNYURT: DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARI KORKMAZKEN SEN NEDEN KORKTUN

Köksal'ın 6 Mayıs'ta sosyal medya hesabından Deniz Gezmiş'i andığını hatırlatan Enginyurt, "O Deniz Gezmiş idam sehpasına giderken Hüseyin İnan'a sormuş, 'Korkuyor musun dede?' Hüseyin İnan diyor ki; 'Biz korkuyu Kerbela'da bıraktık.'O Deniz Gezmiş idam sehpasında ipi boynuna geçirdiğinde, 'Kahrolsun Amerika yaşasın tam bağımsız Türkiye' diyerek sandalyesine tekme vuruyor. Şimdi soruyorum size Burcu Köksal; Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve arkadaşları korkmazken, sen neden korktun" dedi.

"KÖKSAL HİÇ RAHATSIZ DEĞİLDİ"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamını Afyonkarahisarlılara getirdiğini belirterek, "Burcu Köksal bundan sonra halkın arasında nasıl dolaşacak? Ne diyecek? Nasıl Anlatacak? Yandaş medyaya bir şeyler fısıldıyorlar. Efendim Burcu Köksal rahatsızmış. Burcu Köksal hiç rahatsız değildi. Genel Merkezde, Ankara'da, Afyon'da, örgütünden son derecen destek bulan, her dediği yapılan bir belediye başkanıydı" dedi.

EMİR'DEN İL ÖRGÜTÜNE VE BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR

AK Parti'nin belediye başkanı transferlerine rağmen kaybedeceğini söyleyen Emir, "Eninde sonunda bu ülkeyi AKP karanlığından kurtaracağız. Hep birlikte başaracağız. Umutsuzluk yok, unutmayın kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz. Örgütümüze ve belediye meclis grubumuza teşekkür ederim. Onlar dimdik duruyorlar. Sizin bu kararlılığınız oldukça, bu partiye, bu iktidar yürüyüşüne desteğiniz sürdükçe, hep birlikte başaracağız. Hep birlikte geleceğiz burada iktidar halayı çekeceğiz. Burcu Köksal nerede olacak o zaman kendisi düşünsün o zaman" dedi.

Kaynak: ANKA

