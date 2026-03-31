Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması... Ulaş Karasu: "Bu Hukuksuzluğa Boyun Eğmeyeceğiz" - Son Dakika
Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması... Ulaş Karasu: "Bu Hukuksuzluğa Boyun Eğmeyeceğiz"

31.03.2026 09:12  Güncelleme: 10:08
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasını hukuksuzluk olarak değerlendirerek, bu durumun demokrasiye açık bir müdahale olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasına, "Biz biliyoruz ki halkın oyuyla kazanılamayan belediyeler, yargı eliyle teslim alınmak istenmektedir. Ancak millet, iradesine uzanan hiçbir eli kabul etmeyecektir. Bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz" diye tepki gösterdi.

Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey ve ailesi hakkında verilen gözaltı kararı, yine bir şafak vakti evinin basılması ve aranması, hukukun, siyasetin emrine verildiğini ortaya koyan vahim bir tablodur. Bu girişim, yalnızca bir belediye başkanına değil; Bursa halkının sandıkta tecelli eden iradesine yönelmiş açık bir müdahaledir. Demokrasiye tahammülsüzlüğün ve güç kaybının yarattığı korku, bu tür operasyonlarla örtülmeye çalışılmaktadır. Biz biliyoruz ki; halkın oyuyla kazanılamayan belediyeler, yargı eliyle teslim alınmak istenmektedir. Ancak millet, iradesine uzanan hiçbir eli kabul etmeyecektir. Bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması... Ulaş Karasu: 'Bu Hukuksuzluğa Boyun Eğmeyeceğiz' - Son Dakika

SON DAKİKA: Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması... Ulaş Karasu: "Bu Hukuksuzluğa Boyun Eğmeyeceğiz" - Son Dakika
