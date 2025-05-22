CHP'den Çakar Araçlar İçin Soru Önergesi - Son Dakika
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CHP'den Çakar Araçlar İçin Soru Önergesi

22.05.2025 14:05
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Murat Bakan, İçişleri Bakanı'na çakar araçlar ve geçiş üstünlükleri hakkında sorular yöneltti.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, hakkında koruma kararları alınan şahıslar ve trafikte geçiş üstünlüğü (çakar) verilen araçlarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Bakanlığınız tarafından kaç kişiye trafikte geçiş üstünlüğü hakkı verilmiştir? Bu kişilerin kaçı sivil vatandaş, kaçı siyasetçi, kaçı bürokrattır" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, trafikte geçiş üstünlüğü verilen araçları soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Bakan, şunları kaydetti:

"Her gün aracındaki çakarla kurallara uymayan ve trafikte magandalık yapan birilerinin görüntüleri kamuoyuna yansıyor. Kimisi tarikat mensubu, kimisi mafyatik şahıslar, kimisi AKP'li hatırlı kişilerin yakınları… Kanun dışına çıkılarak, önce birileri için koruma kararı veriliyor ardından o birilerinin araçlarına trafikte geçiş üstünlüğü verilerek çakar takılması sağlanıyor. Geçen gün, döner yemek için aracını hastane otoparkına park etmeye çalışıp hastaneyi birbirine katan bir 'çakarlı araç terörü' daha kamuoyuna yansıdı...

"Bu şahıslara hangi gerekçeyle çakar veriliyor sorusunun yanıtını vermiyorlar"

Çakarlı araç, eski AKP milletvekiline tahsisli çıktı. Gerçekten ihtiyacı olana koruma kararı verilmezken yandaş iş insanlarına ve AKP'li eski vekillere koruma kararı veriliyor, bu koruma kararı kapsamında da trafikte geçiş üstünlüğü veriliyor, kendisine verilen bu hakkı da başkalarına kullandırtıyorlar. Demek ki ihtiyacı yok. Bu şahsın koruma kararının kaldırılması gerekiyor. Defalarca İçişleri Bakanlığı'na sorduk. Soylu döneminde de Yerlikaya döneminde de… Bu şahıslara hangi gerekçeyle çakar veriliyor sorusunun yanıtını vermiyorlar.

Tarikat mensupları, mafyatik şahıslar 'koruma' altında mı? Hangi yasal dayanakla araçlarında çakar var? Bu soruya yanıt vermeleri gerekiyor. Kamuoyu tepki verince 'Aracın üzerindeki trafikte geçiş üstünlüğü hakkı (çakar) iptal edildi. Şu kadar da idari para cezası uygulandı' diye açıklama yapıyorsunuz ancak bu tarz açıklamalar yeterli değil. Siz tarikat mensuplarına, mafyatik şahıslara ve yandaşlarınıza kamusal alanda 'dokunulmazlık' veriyorsunuz. Bunun açıklamasını yapmak zorundasınız kamuoyuna. Araçlarına çakar takma hakkı verilen bu 'imtiyazlılar' kim? ve hangi gerekçelerle araçlarına çakar takabiliyorlar. Ali Yerlikaya'dan sorularımıza yanıt istiyoruz."

CHP'li Bakan, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:

"1-"Koruma kararı" kapsamında kaç kişinin yakın polis koruması vardır? Bu kişilerin kaçı sivil vatandaş, kaçı siyasetçi, kaçı bürokrattır?

2-Koruma kararı verilen şahısların kaç aracına trafikte geçiş üstünlüğü hakkı verilmiştir? Toplamda koruma kararı kapsamında geçiş üstünlüğü hakkı verilen araç sayısı kaçtır?

3-Halihazırda Parlamento'da görev yapan kaç milletvekilinin koruma kararı vardır? Siyasi partilere göre dağılımı nedir?

4-Bakanlığınız tarafından kaç kişiye trafikte geçiş üstünlüğü hakkı verilmiştir? Bu kişilerin kaçı sivil vatandaş, kaçı siyasetçi, kaçı bürokrattır?

CHP'li Bakan, daha önce de Yerlikaya'ya soru önergesi vermiş; "Eylül 2016 - Haziran 2023 tarihleri arasında usulsüz olarak kaç kişiye çakar ve geçiş üstünlüğü hakkı tanınmıştır? Göreve başladığınız günden, önergeyi yanıtlayacağınız tarihe kadar geçen sürede kaç kişinin geçiş üstünlüğü ve çakar yetkisi iptal edilmiştir? Bunlardan kaçı Soylu döneminde verilmiş ve 'usulsüz olduğu' gerekçesiyle döneminizde iptal edilmiştir? Soylu döneminde usulsüz bir şekilde çakar ve geçiş üstünlüğü tanınan şahıslar ve onlara bu hakkı verenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış mıdır? Göreve başladığınız günden, önergeyi yanıtlayacağınız tarihe kadar geçen sürede hakkı ve yetkisi olmadığı halde 'kaçak' olarak aracına çakar taktığı tespit edilen kaç kişi olmuştur? Söz konusu kişiler hakkında hangi işlemler yapılmıştır?" sorularını yöneltmişti. Yerlikaya'nın soruları yanıtsız bıraktığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Murat Bakan, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Çakar Araçlar İçin Soru Önergesi - Son Dakika

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