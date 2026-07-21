CHP'den Emekli Aylığına Tepki - Son Dakika
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CHP'den Emekli Aylığına Tepki

21.07.2026 13:09
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CHP, en düşük emekli aylığının artırılmasını zam olarak görmüyor ve önerilerini reddeden iktidarı eleştirdi.

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, en düşük emekli aylığının yükseltilmesinin de yer aldığı torba kanuna ilişkin hazırladığı muhalefet şerhinde, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasının bir zam olmadığını ve kök aylıkları değiştirmediğini belirtti. Şerhte, CHP'nin en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve memur emeklilerine 16 bin 52 liralık seyyanen zam yansıtılmasına ilişkin önergelerinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiği vurgulandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, komisyonda kabul edilen "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin muhalefet şerhi hazırladı. Şerh metninde, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liaraya çıkarılmasını öngören düzenleme ve sosyal güvenlik sistemine ilişkin değişiklikler eleştirildi.

"BU DÜZENLEME BİR ZAM DEĞİLDİR, KÖK AYLIKLAR DEĞİŞMEMEKTEDİR"

Şerhte, TÜİK verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 32,11 olarak gerçekleştiği, TÜRK-İŞ verilerine göre ise Haziran 2026 itibarıyla açlık sınırının 35 bin 759 lira, yoksulluk sınırının ise 116 bin 478 lira olduğu ifade edildi. Şerhte, en düşük emekli aylığında yapılması planlanan düzenlemeye ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyundan gelen tepkiler neticesinde verilen teklifle en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmaktadır. Bu düzenleme bir zam değildir. Emeklilerin kendi kök aylıkları değişmemektedir. Bu miktar altındaki emekli aylıkları Hazine tarafından 23 bin 552 liraya tamamlanmaktadır. TBMM'nin görevi, sosyal devlet ilkesi doğrultusunda yıllarca primini düzenli bir biçimde ödeyen emeklilerimize, Anayasal hakları olan sosyal güvenlik hakkı çerçevesinde insanca yaşayabilmelerine olanak sağlayan bir emekli aylığına hak kazanabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Çalışanların ve emeklilerin tasarruf ya da fedakarlık yapabilecek durumları kalmamıştır."

REDDEDİLEN ÖNERGELER ŞERH METNİNDE YER ALDI

CHP Grubu, komisyon çalışmaları sırasında sunulan ve kabul edilmeyen önergelerle ilgili olarak muhalefet şerhinde, "CHP Grubu olarak, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması için verdiğimiz önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedilmiştir. Yaşlı yoksulluğunun önüne geçilmesi ve düşük emekli aylıklarının yarattığı sorunların çözümü amacıyla verdiğimiz ikinci önerge ile kalıcı sosyal politikalar oluşturulana kadar 2026 yılında 5510 Sayılı Kanun'a eklenecek bir maddeyle, memurlara ödenen 16 bin 052 liralık seyyanen zammın memur emeklilerine de yansıtılması teklif edilmiş ancak bu önerge de AKP ve MHP oylarıyla reddedilmiştir" bilgisi paylaşıydı.

SGK'YA YÜZDE 25'LİK DEVLET DESTEĞİNİN KALDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMEYE TEPKİ

Kanun teklifinin 17'nci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81'inci maddesinde yapılması planlanan değişikliğe de şerhte, şu değerlendirme yapıldı:

"Devletin her ay prim gelirlerinin yüzde 25'i kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapacağı katkı uygulamasının 1 Ağustos 2026 itibarıyla kaldırılması hedeflenmektedir. İktidar bu değişikliği 'ödemelerin sadece açık finansmanı olarak teke indirilip izlenmesinin kolaylaştırılması' gerekçesine dayandırmaktadır. Ancak bu, sosyal güvenlik finansmanında radikal bir değişikliktir. Devlet katkısı zorunluluğu kaldırılıp, sadece açık finansmanına dönülürse, sistemin açığını azaltıp bütçeye olan yükünü hafifletmek adına emekli aylıkları ve sağlık harcamaları baskı altına alınacaktır. Bu durum, Anayasa'nın 'sosyal hukuk devleti' ilkesini düzenleyen 2'nci maddesi ile 'sosyal güvenlik hakkı' başlıklı 60. maddesine aykırıdır."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Ekonomi, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Emekli Aylığına Tepki - Son Dakika

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