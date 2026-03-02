CHP'den Emeklilere İkramiye Tepkisi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, emeklilere verilen bayram ikramiyesine tepki göstererek, "Emeklinin yüzü bu bayram da gülmeyecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, emekli ikramiyeleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Emeklilerin 20 bin TL maaşa mahkum edildiğini ifade eden Bulut, bayram ikramiyesine 1000 TL'lik artışın dahi yapılmadığını bildirdi.

Emeklilerin bu yıl da 4 bin TL bayram ikramiyesi alacağını ifade eden Bulut, "Emeklinin yüzü bu bayram da gülmeyecek. Her şeye kaynak var, sadece emekliye, emekçiye gelince kaynak yok. Yere batsın kara düzeniniz" ifadelerini kullandı.