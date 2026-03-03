CHP'den Enflasyon Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Enflasyon Tepkisi

03.03.2026 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güldem Atabay, enflasyon verilerini eleştirerek halkın yaşam krizine dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Şubatta aylık enflasyon yüzde 2,96 gerçekleşti" başlıklı paylaşımına tepki göstererek, "Enflasyon çoktan derin bir yaşam krizine döndü. Üç yıl süren, sabit gelirliye yüklenen yüksek enflasyonu düşürmenin maliyeti dayanılmaz aşamada. Derin yoksullar hep vardı, genişledi çeşitlendi. AK Parti sayesinde çalışan yoksulluğu oluştu. Emekli yoksulluğu dayanılmaz bir hale büründü" dedi.

Atabay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaşam şartlarında enflasyon verilerine bakıp da 'enflasyonda aşağı yönlü eğilim sürüyor' demek için robot olmak lazım. Manşet enflasyona, çekirdeğin anlattığına finans piyasası bakar; doğrudur baksın. Enflasyon çoktan derin bir yaşam krizine döndü. Üç yıl süren, sabit gelirliye yüklenen yüksek enflasyonu düşürmenin maliyeti dayanılmaz aşamada. Derin yoksullar hep vardı, genişledi çeşitlendi. AK Parti sayesinde çalışan yoksulluğu oluştu. Emekli yoksulluğu dayanılmaz bir hale büründü..."

"Gıda fiyatları enflasyonunu dünyada olduğu gibi düşürecek bir tarım bir politikanız var mı?"

Bu üç kırılgan grubun da ortak paydası gıda, kira fiyatları, ısınma gideri. Tutmayacağı baştan belli yüzde 16 enflasyon hedefine göre maaş/aylık artışlarına sıkıştırdınız bu hayatları. Kira artışı yıllık yüzde 54. Gıdada sadece 2 ayda artış yüzde 14, taze meyve sebzede 2 ayda yüzde 43. 'Yağmur yağdı fiyatlar düşecek'. Peki yağmur seneye yağmazsa ne olacak? Çiftçi kıyımı yapıyorsunuz; yağmur yağsın yağmasın gıda fiyatları enflasyonunu dünyada olduğu gibi düşürecek bir tarım bir politikanız var mı?

Enerji fiyatları yıllık artışı yüzde 28'de. Merkez Bankası 'büyük' öngörü ile son enflasyon raporunda petrol fiyatı beklentisini 65 dolardan 60 dolara indirdi. Ne dedi: 'Jeopolitik riskler düşük'. Neredeyse ertesi gün İran Savaşı başladı. Petrol 80 dolara vardı, 100 dolara gidiyor. Mazot olacak 70 lira, gıda fiyatlarını nasıl durduracaksınız? Ailelerin ısınma, elektrik giderlerini nasıl kontrol edeceksiniz? Vatandaşın vergisiyle vatandaşı sübvanse edip, 'biz' yaptık diyeceksiniz de...

Kaynağı, KOİ'lerdeki ballı ihalelerle yandaşlara aktardığınız vergilerimizden mi yaratacaksınız? Yoksa emekliye çok gördüğünüz bin TL bayram ikramiyesi zammını keserek mi? Sizin politikanızı biliyoruz. Sırtınızı yasladığınız sıcak para kaçmasın diye faiz yükselt, TL'yi baskıla. Başka? Yok."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Enflasyon Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu
İbrahim Kalın’ın kitabı, zirveye oturdu İbrahim Kalın'ın kitabı, zirveye oturdu
Güney Kıbrıs’taki üsleri ABD’ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı Güney Kıbrıs'taki üsleri ABD'ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı
Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var

17:57
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:29
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 18:21:45. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'den Enflasyon Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.