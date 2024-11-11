CHP'den Esenyurt'taki Tutuklamaya Tepki

Güncel

CHP'lilerin, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına tepkileri sürüyor.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile partililer, Esenyurt Belediyesinin önüne geldi.

Başarır, burada yaptığı açıklamada, demokrasi nöbetlerine devam ettiklerini söyledi.

Güvenlik önemleri nedeniyle belediye binasına giremediklerini belirten Başarır, "Burada bir hakkı savunuyoruz. Bakın, 100 metre bariyerlerle çevrilmiş. Milletvekilleri giremiyor. Devletin organlarını, devletin kamu kurumlarını, milletvekilleri ile karşı karşıya getirmeyin." dedi.

Yerel seçimlerde 4 zarfın bulunduğunu dile getiren Başarır, şöyle devam etti:

"Bunlar muhtar, meclis üyeleri, ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi. İlçe belediyesine oy verenler meclis üyelerine veremeyebiliyor, meclis üyesine verenler Ahmet Özer'e veremeyebiliyor. Şimdi buradan ayrı bir oyla, iradeyle seçilmiş meclis üyelerine de mi kayyum atadınız? İkinci durum insanlar belediyeye niye gelir, 1 milyon Esenyurtlu belediyeye niye gelmek ister? Derdini anlatmak için. Suyu kesilmiştir, sokağında sorun vardır, mahallesinde sorun vardır. Şimdi siz 1 milyon Esenyurtluyu belediyeye sokmuyorsunuz günlerdir, ne olacak? O yüzden, olağanüstü dönemlerde olağanüstü günleri yaşıyoruz. Biz buradayız."

Açıklamalarının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Başarır, 5 kişilik heyetiyle Esenyurt Belediye binasına girdi.