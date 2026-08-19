CHP: Gazilere bariyer değil hak tanıyın

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, er gaziler ve er şehit yakınlarının eylem yaptıkları Güvenpark'tan sabaha karşı çıkarılmalarına ilişkin, "Toplumsal vicdan, yalnızca anma günlerinde konuşmakla değil, hak isteyen insanların karşısına bariyer konulduğunda nerede durduğumuzla ölçülür" ifadelerini kullandı.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu ülkede gaziler törenlerde en ön sıraya oturtuluyor, haklarını aradıklarında ise sabaha karşı eylem yaptıkları meydandan uzaklaştırılıyor. Güvenpark'ta 38 gündür istenen bir ayrıcalık değildir, rütbeli-er ve erbaş ayrımının kaldırılması ve eşit özlük hakkıdır. Toplumsal vicdan, yalnızca anma günlerinde konuşmakla değil, hak isteyen insanların karşısına bariyer konulduğunda nerede durduğumuzla ölçülür."